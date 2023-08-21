الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة

معسكر المجلس القومي
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، فعاليات اليوم الثاني  للمعسكر التدريبي الذي ينظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة لطلبة وطالبات المدارس بمقر مدرسة مطروح الرسمية لغات. 

يأتي هذا في إطار المرحلة الثانية لمبادرة تمكين الطفل المصري التى ينفذها المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومجلس القبائل والعائلات المصرية ومنظمة أشوكا الوطن العربي ومنظمة يونيسيف، وذلك في ضوء مبادرة "وطن واحد" والتي يتم تنفيذها بكافة المحافظات.

وتابع شحاتة ومسئولي المجلس القومي فعاليات اليوم الثاني للمعسكر والتي تستمر لمدة 4 أيام بمشاركة 100 طالب وطالبة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية يمثلون مدارس (الشربتلي الرسمية لغات وباحثة البادية الابتدائية وزاهر جلال ع بنات ومطروح الرسمية لغات  وعادل الصفتى الابتدائي ) كذلك يشارك ثلاثون معلما وأخصائيا اجتماعياً وبعض مدراء المدارس بفعاليات المعسكر وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح الطلاب المشاركين بالأنشطة التفاعلية للمعسكر وورش العمل الخاصة بتمكين الأطفال من صناعة التغيير والتكيف معه ومهارات القيادة لإيجاد حلول للمشكلات الطارئة حيث تابع جانب من مسرحية يتم تدريب الطلاب عليها للتوعية بأخطار التنمر صحيا واجتماعيا والتي تتم تحت إشراف توجيه عام التربية المسرحية مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لأنشطة المبادرة الوطنية لتمكين الأطفال "دوي" والتى تتم برعاية السيدة انتصار السيسى قرينة  رئيس الجمهورية

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة مطروح كذلك تدريب الطلاب على التطبيقات العملية الخاصة بالتعلم الرقمي بالإضافة إلى مفهوم التربية الإيجابية ومبادئها وأنشطة توعوية عن التنمر وأنواعه، وكيفية تخطيط المبادرات التى تخدم الطفل بالمدرسة والمجتمع المحيط به.

معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
معسكر المجلس القومي للطفولة والأمومة
الطلاب المشاركين اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المجلس القومي للطفولة والأمومة تعليم مطروح مبادرة وطن واحد

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