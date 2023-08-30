الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد التشطيبات النهائية لمشروعات الصرف الصحى بقرى دشنا

محافظة قنا
محافظة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية لمتابعة التشطيبات النهائية بمحطات رفع صرف صحي قري أبو دياب غرب وأبو دياب شرق والعزب ضمن مشروع صرف صحي قري مركز دشنا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، رافقه النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد علي رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا والمهندس عماد الدين الذوق مساعد رئيس قطاع جنوب الوادى والبحر الأحمر بشركة المقاولون العرب والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مبادرة حياة كريمة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
استهل المحافظ جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي لقرية أبو دياب شرق والذي سوف يعمل بطاقة تصميمية ١٣ ألف م٣ / يوم ويتكون من محطة رفع بطاقة ١٣ ألف م٣ / يوم بنسبة تنفيذ ٩٨٪، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول ٦ كيلو  و٥٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٩٥٪، وخط طرد مواسير بولي ايثلين عالي الكثافة قطر ٥٠٠ مم بطول ١ كيلو و٧٣٠ مترًا، بنسبة تنفيذ ٩٣٪ بتكلفة إجمالية ٣٧ مليون جنيه ويستفيد من المشروع ٣٨ ألف نسمة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي لقرية أبو دياب غرب  بطاقة تصميمية ١٢ ألف م٣ / يوم ويتكون من محطة رفع بنسبة تنفيذ ٩٦٪، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول ٧ كيلو  و٦٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٩٧٪، وخط طرد مواسير بولي إيثلين عالي الكثافة قطر ٦٣٠ مم بطول ٤ كيلو و٦٠٠ متر بنسبة تنفيذ ٩٣٪، بتكلفة إجمالية ٧٥ مليون جنيه ويستفيد من المشروع ٢٧ ألف نسمة.

كما تفقد "الداودي" مشروع الصرف الصحي لقرية العزب بطاقة تصميمية ٩ آلاف م٣ / يوم ويتكون من محطة رفع بنسبة تنفيذ ٩٨٪، وشبكة انحدار بأقطار مختلفة بطول ٦ كيلو متر بنسبة تنفيذ ٩٠٪، وخط طرد  مواسير بولي ايثلين عالي الكثافة قطر ٣١٥ مم بطول ١ كيلو و ٣٨٠ مترًا بنسبة تنفيذ ٩٩٪ بتكلفة إجمالية ٣٥ مليون جنيه، ويستفيد من المشروع ٢٧ ألف و٥٠٠ نسمة.
يذكر أن مشروع الصرف الصحي لقرى مركز دشنا يجري تنفيذه في عدد ١٧ قرية بتكلفة مليار و٥٠٠ مليون جنيه، ويستفيد منه ٤٢٠ ألف نسمة، ويضم ١٨ محطة رفع وشبكات انحدار بأقطار مختلفة بطول ٤٢٥ كيلو مترًا، وخطوط طرد بأقطار مختلفة بطول ٩٠ كيلو مترًا، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع ٧٨٪.

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