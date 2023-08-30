الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "تجارية القاهرة" يعقد أولى اجتماعاته لبحث سبل التطوير العمل الإداري

الغرف التجارية
الغرف التجارية

اجتمع أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، مع موظفي الغرفة لبحث خطة العمل الإداري في الفترة القادمة.     

جاء ذلك عقب جولته التي قام بها اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة والتي شملت كافة الإدارات بالغرفة بداية من الدور الأول حتى الدور السابع بمقر الغرفة، في حضور نائبي رئيس الغرفة شريف يحيى وسيد النواوي، واللواء صلاح العبد أمين الصندوق وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد، وأشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة.

ميكنة العمل الإداري 

واستمع رئيس غرفة القاهرة لكافة الآراء حول عمل الإدارات المختلفة بالغرفة وطبيعة عملها، مطالبا بتقرير وافٍ ومكتوب عن عمل كل إدارة ومتطلباتها من أجل تطوير العمل في الفترة القادمة، خاصة أن ميكنة العمل الإداري بما يتواكب مع التطورات العصرية هو أساس التطوير والتنمية للأنشطة التجارية المختلفة بالغرفة.

الغرف التجارية: قرارات الإعفاءات الضريبية ستسهم في حل المشكلات المزمنة

وأكّد  أيمن عشري أهمية الخدمات الإدارية، ولذلك كل الدعم للإدارات المختلفة بالغرفة بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة للمجتمع التجاري.

الاهتمام بالعامل البشري

وتابع رئيس غرفة القاهرة، أن الاهتمام بالعامل البشري الذي يعتبر ثروة حقيقية لأي مؤسسة هو أساس التطوير والتنمية، ولذلك سنُركز في الفترة القادمة على عدة محاور تطويرية منها العامل البشري.

وفي نهاية الاجتماع، هنّأ موظفو غرفة القاهرة مجلس إدارة الغرفة الجديد برئاسة أيمن عشري بمناسبة الدورة الانتخابية الجديدة، حيث تَحوَّل الاجتماع في نهايته إلى شِبه احتفالية كرنفالية باتخاذ الصور التذكارية مع رئيس الغرفة الذي بادل الموظفين نفس الشعور قائلًا: “هذه غرفتنا وعلينا التكاتف جميعًا من أجل رفعة اسمها واسم بلدنا مصر”.

وشهدت الغرف التجارية خلال الفترة الماضية تغيرات جذرية في عدد من الغرف على مستوى المحافظات بعد الانتهاء من انتخابات الدورة الجديدة حاملة وجه جديدة من قبل مجتمع المصنيعين والتجار.

أيمن عشري مصر مجتمع المصنيعين والتجار الدورة الانتخابية الجديدة العامل البشري

مواد متعلقة

الغرف التجارية: قرارات الرئيس تهيئ المناخ لجذب مزيد من الاستثمارات

وفد صيني يزور "غرفة القاهرة" لبحث إقامة استثمارات وصناعات مشتركة جديدة

الأكثر قراءة

المنوفية تودع "طبيب الغلابة".. كرّس حياته لخدمة الأهالى والكشف مجانى

بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس

بديل "صلاح".. جواو فيليكس يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

بدء حصاد الأرز بعد أسبوعين.. ووزير التموين: توقعات بثبات سعره عند 22 جنيهًا

جريمة مرعبة في قليوب.. ابنة الخالة قتلت "محمد" وسارت بجنازته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)