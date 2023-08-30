رئيس "تجارية القاهرة" يعقد أولى اجتماعاته لبحث سبل التطوير العمل الإداري

اجتمع أيمن عشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، مع موظفي الغرفة لبحث خطة العمل الإداري في الفترة القادمة.

جاء ذلك عقب جولته التي قام بها اليوم الثلاثاء بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة والتي شملت كافة الإدارات بالغرفة بداية من الدور الأول حتى الدور السابع بمقر الغرفة، في حضور نائبي رئيس الغرفة شريف يحيى وسيد النواوي، واللواء صلاح العبد أمين الصندوق وأشرف خضر أمين الصندوق المساعد، وأشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة.

ميكنة العمل الإداري

واستمع رئيس غرفة القاهرة لكافة الآراء حول عمل الإدارات المختلفة بالغرفة وطبيعة عملها، مطالبا بتقرير وافٍ ومكتوب عن عمل كل إدارة ومتطلباتها من أجل تطوير العمل في الفترة القادمة، خاصة أن ميكنة العمل الإداري بما يتواكب مع التطورات العصرية هو أساس التطوير والتنمية للأنشطة التجارية المختلفة بالغرفة.

وأكّد أيمن عشري أهمية الخدمات الإدارية، ولذلك كل الدعم للإدارات المختلفة بالغرفة بما ينعكس على تقديم خدمات متميزة للمجتمع التجاري.

الاهتمام بالعامل البشري

وتابع رئيس غرفة القاهرة، أن الاهتمام بالعامل البشري الذي يعتبر ثروة حقيقية لأي مؤسسة هو أساس التطوير والتنمية، ولذلك سنُركز في الفترة القادمة على عدة محاور تطويرية منها العامل البشري.

وفي نهاية الاجتماع، هنّأ موظفو غرفة القاهرة مجلس إدارة الغرفة الجديد برئاسة أيمن عشري بمناسبة الدورة الانتخابية الجديدة، حيث تَحوَّل الاجتماع في نهايته إلى شِبه احتفالية كرنفالية باتخاذ الصور التذكارية مع رئيس الغرفة الذي بادل الموظفين نفس الشعور قائلًا: “هذه غرفتنا وعلينا التكاتف جميعًا من أجل رفعة اسمها واسم بلدنا مصر”.

وشهدت الغرف التجارية خلال الفترة الماضية تغيرات جذرية في عدد من الغرف على مستوى المحافظات بعد الانتهاء من انتخابات الدورة الجديدة حاملة وجه جديدة من قبل مجتمع المصنيعين والتجار.