الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيتيدا" تطلق برنامجًا لتأهيل قاطني محافظة شمال سيناء لسوق العمل

ايتيدا
ايتيدا

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بالتعاون مع جامعة العريش، برنامج تأهيل قاطني محافظة شمال سيناء لسوق العمل بهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للطلاب الجامعيين والخريجين الجدد بالمحافظة وإعدادهم لسوق العمل.

ويأتي البرنامج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير سيناء وجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات المواطنين وخلق فرص عمل في محافظة شمال سيناء.

وكان قد تم إطلاق البرنامج بموجب اتفاقية تعاون بين الهيئة وجامعة العريش. وتبلغ مدة الاتفاقية عامين وتستهدف تدريب 600 مواطن سنويًا على مهارات الحاسب الآلي واللغات.

والبرنامج مجاني بالكامل. ويحصل المشاركون في نهاية التدريب على شهادة معتمدة ومعترف بها في 12 دولة وست جامعات.

 

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جدير بالذكر أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تأسست في عام 2004 بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية، ومن ثم المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد وخلق المزيد من فرص العمل. وتسهم الهيئة في بناء مصر الرقمية وتطوير القدرات البشرية من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تستهدف بناء القدرات.

في سياق متصل، ينظم مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فعاليات دورة جديدة من البرنامج التدريبي "هي رائدة".

ويهدف البرنامج إلى تدريب رائدات الأعمال في جميع محافظات مصر على منهجيات الشركات والأعمال الناشئة ومفاهيمها، وكذلك توفير أدوات تكنولوجيا المعلومات إلى رائدات الأعمال في عملية تسويق منتجاتهن، وخاصة في المرحلة الأولية لمشروعاتهن، مع التركيز على تطوير الجانب المنطقي لتطوير الأعمال بدلًا من النهج النظري الممتلئ بالتفاصيل.

ويتم اختيار 20 رائدة أعمال لتحصل على مميزات يوفرها البرنامج، إذ يعتمد البرنامج على تدريبات تفاعلية عبر الإنترنت، كما ستعمل رائدات الأعمال المشاركات على تطوير مشاريعهن الخاصة، وسيتم متابعتهن وتوجيههن عن كثب.

ويهدف برنامج "هي رائدة" إلى تقديم مجموعة من المهارات العملية اللازمة لتحقيق أفضل النتائج، وحسن استغلال الموارد والفرص، ومساعدتهن على الانضمام إلى برامج ريادة الأعمال الأخرى وبرامج تسريع الأعمال والاحتضان التي يقدمها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال أو الجهات المتخصصة الأخرى.

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كما يستهدف البرنامج رائدات الأعمال ممن لديهن فكرة مشروع في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثل موقع إلكتروني أو تطبيق للهاتف المحمول أو برمجيات أو منصات إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أي مشروع يمكن الترويج له بواسطة واجهة تسويق رقمي، مثل الحرف اليدوية وأدوات "افعلها بنفسك" (DIY) وغير ذلك.

جدير بالذكر أن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال تأسس في عام 2010 ويهدف إلى دفع الابتكار وريادة الأعمال في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية من خلال بناء قدرات المؤسسات والأفراد وتقديم خدمات تقييم الابتكار ومنح الشهادات والمشاركة في مبادرات الابتكار الوطنية.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا جامعة العريش محافظة شمال سيناء

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