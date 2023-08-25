الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"إيتيدا" تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعى ومستقبل التكنولوجيا المالية 28 أغسطس

إيتيدا
إيتيدا

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ندوة مجانية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي التوليدي يرسم ملامح جيل التكنولوجيا المالية الجديد" يوم 28 أغسطس، ومن المقرر أن تبدأ الندوة في السادسة والنصف مساءً بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، ضمن سلسلة الندوات التوعوية SECC Tech Nights بالتعاون مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات.
كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على التكنولوجيا المالية 

وتتناول الندوة المكونات الرئيسية لكل من التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وكيفية تأثير الذكاء الاصطناعي عمليًا على مستقبل التكنولوجيا المالية من خلال عرض حالة واقعية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التكنولوجيا المالية، إذ أصبحت تقنية الذكاء الاصطناعي أساسية في جيل التكنولوجيا المالية القادم.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي إنتاج أنواع مختلفة من المحتوى، بما في ذلك النص والصورة والصوت وغيرها، ويمكن استخدامه على نطاق واسع في العديد من مجالات العمل لتفسير المحتوى الحالي وفهمه بسهولة وإنشاء محتوى جديد تلقائيًا.

إيتيدا تعقد سلسلة ندوات توعوية بالذكاء الاصطناعي 


وتعقد الهيئة سلسلة ندوات توعوية عن SECC Tech Nights هي مجموعة من الندوات التي تقدم فهمًا متعمقًا لمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وتستكشف أحدث اتجاهات التكنولوجيا، وتوفر الجلسات منظورًا عمليًا وخلفية نظرية لكيفية تعزيز الأعمال في التحول الرقمي وهندسة البرمجيات ورفع كفاءة العمليات من خلال تقديم المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.

يذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات تأسس عام 2001 بهدف تطوير صناعة البرمجيات في مصر عن طريق الارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات لإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها ووضعها في متناول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات. ويُقدم المركز خدمات في مجال التكنولوجيا الرائدة التي تُعزز كفاءة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفنية وتُحسن قدراتها الداخلية، كما ينظم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية التي تجعل تلك الشركات قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة والعمل على تنفيذها.

هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا الذكاء الاصطناعي مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة هندسة البرمجيات

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