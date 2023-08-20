"إيتيدا" و"الألمانية للتعاون" توقعان مذكرة بشأن تعزيز التعاون في مجال الإلكترونيات

وقّعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في مجال خلق فرص العمل وتعزيز قابلية التوظيف للشباب المصري في قطاع الخدمات العابرة للحدود ودعم الشركات المصرية في صناعة تكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات العملية وتطبيقات الثورة الصناعية.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكات الدولية لتنمية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات.

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى خلق فرص عمل في قطاع التعهيد بالشركات العالمية والمحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات في مجال تصدير الخدمات، وكذلك تعزيز القدرات التنافسية في مجالات الإبداع التكنولوجي. وتتضمن المذكرة تعزيز تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودعم نقلها لصناعة الإلكترونيات المحلية كأحد الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد المصري.

شهد توقيع مذكرة التفاهم عدد من الشركات المحلية والأجنبية والشركات المقدمة لخدمات التدريب العاملة في مصر. وتم عقد مائدة مستديرة لممثلي لشركات المحلية والأجنبية المتخصصة في مجال تصدير خدمات التعهيد لمناقشة فرص النمو المتاحة والشراكات المحتملة وسُبل تعزيز نمو وتطوير الأعمال لهذه الشركات بالمحافظات المختلفة والارتقاء بقطاع تكنولوجيا المعلومات المصري وكذلك تطوير برامج التدريب على اللغة الألمانية للشباب بغرض التوظيف في قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات في مصر.

ويعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة بارزة لتحقيق التعاون البناء والمُثمر بين مصر وألمانيا في مجال تكنولوجيا المعلومات، تماشيًا مع استراتيجية عمل الهيئة والجهود المبذولة لدفع نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات وتعزيز مكانة مصر العالمية كمقصد موثوق به لتقديم الخدمات العابرة للحدود مع التركيز على الخدمات عالية القيمة وصناعة الإلكترونيات.

هذا وتعكس مذكرة التفاهم التزام الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بخلق فرص عمل والتوظيف بقطاع صناعة الإلكترونيات وتعزيز الرقمنة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال برامج تدريبية ودعم الشركات المصرية، إذ تتطلع الوكالة إلى إقامة شراكة ناجحة مع إيتيدا للمساهمة في تطوير الاقتصاد القائم على المعرفة بهدف تمكين رواد الأعمال من الشباب والسيدات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتعاون إيتيدا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتطوير برنامج تدريبي للخريجين وطلاب الجامعات لخلق نحو 1200 فرصة عمل جديدة للشباب من خلال ربط خريجي البرنامج وإقامة محافل للتشبيك مع شركات محلية وعالمية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم من المهارات. كما يتضمن البرنامج تدريب على اللغة الألمانية ومبادئ ثقافة العمل في ألمانيا والمهارات الشخصية.

ووفقًا لمذكرة التفاهم أيضًا ستعمل كل من "إيتيدا" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بشكل مشترك على تعزيز الرقمنة في مصر من خلال برامج تدريبية ودعم الشركات المصرية لتعزيز خلق فرص العمل والتوظيف بقطاع صناعة الإلكترونيات المصري. كما ستركز الأنشطة المشتركة على مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة من خلال تقديم البرامج التدريبة وبرامج تقييم جاهزية الشركات والمصانع لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة ودعم أنشطة التصنيع داخل المجمعات الإبداعية/التكنولوجية وتوفير الخبراء التقنيين وعقد شراكات مع كيانات دولية لتمكين الشركات المصنعة في رحلة التحول الرقمي.

كما ستتعاون إيتيدا والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في عقد مسابقات لتحفيز الابداع التكنولوجي وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على ابتكار حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات الصناعية، وكذلك سيتم تنفيذ برامج لتطوير شبكات الأعمال، فضلًا عن دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية وخاصة المتخصصة في مجال صناعة الإلكترونيات.