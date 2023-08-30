الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد سلماوى لـ"الشاهد": 3 شخصيات محسوبين على الفكر الإسلامى تقربوا من نجيب محفوظ

محمد سلماوى
محمد سلماوى

قال الأديب الكبير محمد سلماوي، إنه عند قراءته لخبر تنفيذ حكم الإعدام في الشاب الذي حاول اغتيال الأديب نجيب محفوظ، لم يشعر بأي مشاعر تجاهه.

وأضاف "سلماوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال لقائه مع هذا الشاب حاول إثارة مشاعره ولكنه وجد لديه إصرارًا على تنفيذ الأوامر حول اغتيال نجيب محفوظ.

وأكد خلال اللقاء أنه يوجد ثلاثة شخصيات محسوبين على الفكر الإسلامي بدرجات مختلفة وقد تقربوا من نجيب محفوظ وكل وحد منهم كان له ظروفه الخاصة، ولا يمثل الجماعات للتقارب، وأولهم عبدالمنعم أبو الفتوح كان يحاول أن يتمايز عن الإخوان حتى عمل اتجاه خاص لنفسه، مشيرًا إلى أن ما كان يقوم به أبو الفتوح، غير معبر عن سياسة رسمية للإخوان وإنما كان تلميع لشخصيته وأنه متفتح وقريب للثقافة والأدب في وقت كان يتهم هذا المجال بأنه معادٍ للفكر والثقافة والأدب.

محمد الغزالي زار نجيب محفوظ بعد الحادث

وتابع “سلماوي” أن الشيخ محمد الغزالي طول الوقت شيخ مستنير وابنته كانت متزوجة من نجل إحسان عبدالقدوس، ولا نستطيع حساب تصرفاته على الإخوان لأنه زار نجيب بعد الحادث بعد أن اتصل محمد عبدالقدوس به، وقال له إنه يريد زيارته وأحضر سلماوي مصور الأهرام ونشرت في الصفحة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الثالث هو أحمد كمال أبو المجد، وهو من كتب مقدمة "أولاد حارتنا" لنجيب.

محمد سلماوى ثلاثة شخصيات الفكر الإسلامي نجيب محفوظ تقربوا محمد الغزالي عبدالمنعم أبو الفتوح أحمد كمال أبو المجد

مواد متعلقة

محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" كواليس محاولة اغتيال الأديب نجيب محفوظ

خالد عكاشة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل محاولة الإخوان اقتحام سجن العريش 18 يومًا

خالد عكاشة لـ"الشاهد": الإخوان استغلوا جمعة الغضب فى اقتحام السجون

خالد عكاشة لـ"الشاهد": الإخوان روجوا أن الشرطة هى من فتحت السجون بجمعة الغضب

خالد عكاشة يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل شهادته أمام المحكمة حول اقتحام السجون

الأكثر قراءة

انفراد.. بالأسماء الحركة القضائية العامة لمجلس الدولة 2023

مواطن يؤكد دعمه للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة: حقق لنا الأمان (فيديو)

حياة كريمة.. قطار التمكين يجوب المحافظات بحثًا عن الأسر الأكثر احتياجًا

اتهمهم بالرجعية والتخلف.. البابا يهاجم الأمريكان (القصة الكاملة)

عاد من العمل فوجد زوجته فى حضن عشيقها على فراش الزوجية بـ"مايو"

المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية يبرز الرؤية المستقبلية ومواجهة التحديات بأفكار متطورة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟