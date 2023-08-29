خالد عكاشة لـ"الشاهد": الإخوان روجوا أن الشرطة هى من فتحت السجون بجمعة الغضب

رد العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على ترويج الإخوان أن الشرطة هي من قامت بفتح السجون يوم جمعة الغضب، مؤكدًا أن اقتحام السجون أخذ جدلًا واسعًا في الشارع المصري.

وأضاف "عكاشة"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، و المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن لديه رؤيا لأنه كان عضوًا في المؤسسة الأمنية كضابط شرطة، ولم يصل لهم أي منشورات أوتعليمات حول فتح السجون أو تخفيف الحراسة، مؤكدًا أنه قبل جمعة يوم الغضب كان هناك تعليمات برفع درجات الاستعداد القصوى والمرور المكثف على النقاط الشرطية وتشديد الحراسة على السجون مثل أقسام الشرطة والمستشفيات.

وأوضح أن واقعة سجن "وادي النطرون"، كان شاهدًا فيها، وأن سجن العريش المركزي والأكبر والمخصص لمنطقة شمال العريش، فإنه اعتبارًا من 30 يناير وبعد نجاح معارك تحرير السجناء كما سمتها التنظيمات الإرهابية والاخوان بدأوا يطبقوا هذا السيناريو في سجن العريش فجر 31 يناير.

محاصرة سجن العريش المركزي

وتابع، أنهم قاموا بمحاصرة السجن لمحاولة تهريب المسجونين، واطلاق النار عليه بمختلف الاسلحة لمدة 18 يومًا متتالية من الساعة 12 ليلًا وحتى عند ظهور ضوء النهار وبعدها يتراجعون للصحراء ويتم التعامل معهم من بعيد بقذائف الهاون والرشاشات.