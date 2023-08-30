الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقاء الأنفس وطهارة الأموال.. انطلاق فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثالث بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

لليوم الثالث على التوالي.. انطلق  الاسبوع الثقافى بمسجد الغفران تحت عنوان “ نقاء الأنفس وطهارة الأموال وبركة الأرزاق والتكافل المجتمعي ثمار إخراج الزكاة” بحضور  عبدالحميد القناشي مدير عام إذاعة مطروح، والشيخ حسن الشماع والشيخ أحمد عادل.

_المسلم.. ورحمة الله 


أوضح الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح  أن المسلم كي يصل لرحمة الله ورضوانه يحتاج إلى جناحين الأول جناح الوصل بالله وعنوانه الصلاة ويأتي تحتها كل العبادات التي افترضها الله على عباده 
وجناح الوصل بعباد الله وعنوانه الزكاة ويأتي تحته الصدقة الواجبة والنافلة وخاصة أن العالم يمر بمرحلة صعبة وكساد كبير طال البلاد كلها مما يستدعي التراحم والتكاتف والتعاون. 

 

_ طهارة النفس 

وأضاف وكيل أوقاف مطروح أن ذلك يؤدي لطهارة النفس حيث قال تعالى " خُذۡ مِنۡ أَمۡوَ ٰ⁠لِهِمۡ صَدَقَةࣰ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّیهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَیۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنࣱ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ " بل جاء في الحديث الشريف ما ضرب به النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً للذي يؤدي زكاة ماله كالذي يضحي بأغلى ما يملك في سبيل حريته وحياته " وأمركم بالصَّدقةِ ومَثلُ ذلك كمثلِ رجلٍ أسره العدوُّ فأوثقوا يدَه إلى عنقِه وقرَّبوه ليضربوا عنقَه فجعل يقولُ هل لكم أن أفديَ نفسي منكم وجعل يُعطي القليلَ والكثيرَ حتَّى فدَى نفسَه ". 

 

_ زكاة الأموال

وأشار وكيل أوقاف مطروح إلى زكاة الأموال تدفع الشر عن الإنسان   "مَن أدَّى زَكاةَ مالِهِ ، فقَد أدَّى الحقَّ الَّذي علَيهِ ، ومَن زادَ فَهوَ أفضلُ " وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله! أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره ". 

فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثالث بمطروح
فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثالث بمطروح
فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثالث بمطروح
فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثالث بمطروح
فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثالث بمطروح
فعاليات اليوم الثالث للأسبوع الثالث بمطروح
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