"حجازى": الجيش السودانى يتحكم فى زمام الأمور والفريق البرهان يتجول بالولايات السودانية

كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، شكر الرئيس السيسي على موقفه الداعم للسودان، وتحدث عما سعت له مصر من منع تدخل أي أطراف دولية في السودان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أكد كثيرًا على وحدة وسلامة أراضي السودان ودعا للحفاظ على دولة المؤسسات، موضحًا أن مصر قدمت الكثير من المساعدات للأشقاء في السودان.

وأكد، أن الوضع في السودان على الأرض أصبح لصالح الجيش السوداني الذي بات متحكما في زمام الأمور والفريق البرهان يتجول في الولايات السودانية، مشيرًا إلى أنه بدون الجيش السوداني تظهر العصابات المتناحرة، موضحا أن هناك أيادي خفية تعبث في المشهد السوداني، رغم تراجع حدة الاشتباكات العسكرية.

مصر ترحب بكل الجهود المخلصة لحل الأزمة فى السودان

وتابع، أن مصر ترحب بكل الجهود المخلصة لحل الأزمة فى السودان، مضيفا أن دول الخليج لها دور هام فى حل الأزمة، لأن الحرب فى السودان تؤثر على أمن المنطقة كلها وتؤثر بالسلب على الدول المجاورة، كما أن المعركة القائمة فى السودان هى معركة الدولة القومية.