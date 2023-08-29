مقرر مساعد لجنة الثقافة بالحوار الوطنى يكشف معنى الهوية الوطنية (فيديو)

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن الهوية الوطنية تعني من نحن وماذا نريد وإلى أين نذهب، ومن الأشياء الخاطئة التي تفهم عن الهوية أنها ترتبط بالماضي فقط، وهذا ليس صحيحا.

وأضاف مجاهد، خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، اليوم الثلاثاء، أن الهوية الوطنية ترتبط بالماضي، والهدف منها صناعة المستقبل، لافتًا إلى أن الهوية متغيرة فبدأنا بالأصل الفرعوني مرورًا بالقبطي والعربي والشرق أوسطي والإفريقي.

وأوضح مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن توصيات اللجنة تضمنت اجتماع لجنة التعليم، وتحديدا ما قبل الجامعي، مع لجنة الثقافة، والتي أوصت بأن وزارة الثقافة ليست هي المسئول الوحيد عن تشكيل الوعي، وهذا أمر مهم جدًا.

لابد من تشكيل منظومة تسمى منظومة تشكيل الوعي

وتابع: "لو افترضنا أن هناك ثقافة إجبارية، فإننا نحصل عليها إما من المدرسة أو الجامعة أو الكنيسة أو المسجد، لذلك فلابد من تشكيل منظومة تسمى منظومة تشكيل الوعي، هذه المنظومة تضم التربية والتعليم، والتعليم العالي، والشباب، والإعلام، والثقافة، بالإضافة إلى الأزهر والكنيسة، وبدأ الكلام عن عمل هيئة أو مؤسسة لذلك، وانتهينا إلى الحلول الأقرب للمنطقية بأن تكون مجموعة وزارية تحت إشراف رئيس الوزراء".