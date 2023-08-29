الجمعة.. الدكتور حسام عبد الغفار ضيف رانيا هاشم في "بصراحة"

يحل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضيفا على برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

استعدادات وزارة الصحة لمواجهة متحور كورونا الجديد



وتحدث عبد الغفار، عن استعدادت وزارة الصحة لمواجهة متحور كورونا الجديد، وأعراضه، وتفاصيل انتشاره في مصر.



ويجيب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن السؤال الصعب، وهو هل سنعود لارتداء الكمامة مرة أخرى؟، وهل سنشهد موجة عنيفة من انتشار الفيروس خلال فصل الشتاء؟.