الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الجمعة.. الدكتور حسام عبد الغفار ضيف رانيا هاشم في "بصراحة"

حسام عبد الغفار
حسام عبد الغفار

يحل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضيفا على برنامج "بصراحة" الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً.

استعدادات وزارة الصحة لمواجهة متحور كورونا الجديد

وتحدث عبد الغفار، عن استعدادت وزارة الصحة لمواجهة متحور كورونا الجديد، وأعراضه، وتفاصيل انتشاره في مصر.

ويجيب المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن السؤال الصعب، وهو هل سنعود لارتداء الكمامة مرة أخرى؟، وهل سنشهد موجة عنيفة من انتشار الفيروس خلال فصل الشتاء؟.

الدكتور حسام عبد الغفار الاعلامية رانيا هاشم بصراحة برنامج بصراحة ضيافة الجمعة المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

خالد عكاشة: أزمة السودان لن تنتهى عند حدود دولتهم (فيديو)

عماد السنوسى: البرهان اختار زيارة مصر لشكرها وتثمين أدوارها منذ اندلاع الحرب

السفير محمد حجازى يتحدث عن الجذور التاريخية بالعلاقات المصرية السودانية (فيديو)

محمد حمادة يتحدث عن دلالة توقيت زيارة البرهان لمصر (فيديو)

أسامة السعيد: تصريحات البرهان تعكس محاولة البعض لتشويه صورة الجيش السودانى (فيديو)

السمانى عوض الله يوجه التحية لمصر حكومة وشعبًا على ما تقدمه للسودان

حسين هريدى: مصر سعت منذ اليوم الأول لاشتباكات السودان لوقف إطلاق النار

كاتب صحفى: مصر فتحت ذراعيها للإخوة السودانيين الذين تضرروا من الحرب (فيديو)

الأكثر قراءة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم 29-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة في السعودية.. على متنها مسؤلون أمنيون (فيديو)

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟