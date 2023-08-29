الأربعاء 30 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

​البترول: تراجع أسعار النفط العالمية.. وخام غرب تكساس يسجل 80 دولارًا

النفط
النفط

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع أسعار البترول، إذ طغت المخاوف من أن يؤدى رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى إلى انخفاض الطلب، بالإضافة إلى أن هناك قلقًا من تأثير عاصفة استوائية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.

وذكر التقرير أن خام برنت سجل 84.36 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 80 دولارًا، وسجل خام أوبك85.71 دولار.

يذكر أن بنك مورجان ستانلي توقع أن تتلقى أسعار خام برنت دعمًا لتستقر بالقرب من 80 دولارًا للبرميل، إذ من المرجح أن تظل سوق النفط تعاني من عجز في النصف الثاني من 2023 قبل أن تعود لتحقيق فائض صغير في العام المقبل.

وقال البنك إنه على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار النفط في المستقبل القريب، فإن الطاقة الفائضة عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاما، وقد يؤثر انخفاض الحصة السوقية للمجموعة سلبًا على الأسعار في المدى الأطول. 

ارتفاع أسعار البترول والنفط.. وخام برنت يسجل 84.75 دولار

وزير البترول يتفقد أرض مشروعات البتروكيماويات الجديدة بالعلمين

أسعارالنفط العالمية أسعارالنفط البترول تراجع أسعارالنفط العالمية خام غرب تكساس يسجل 80 00 دولار

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار البترول والنفط.. وخام برنت يسجل 84.75 دولار

الأكثر قراءة

المنوفية تودع "طبيب الغلابة".. كرّس حياته لخدمة الأهالى والكشف مجانى

بالأسماء.. التشكيل الجديد لـ"المجلس الخاص" بمجلس الدولة فى الحركة القضائية 2024

بديل "صلاح".. جواو فيليكس يحسم موقفه من الانضمام إلى ليفربول

جريمة مرعبة في قليوب.. ابنة الخالة قتلت "محمد" وسارت بجنازته

بدء حصاد الأرز بعد أسبوعين.. ووزير التموين: توقعات بثبات سعره عند 22 جنيهًا

أسعار الفراخ البيضاء والدواجن اليوم الأربعاء 30 أغسطس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العرب.. وجهة نظر يابانية

أشرف عبدالشافي

4 ساعات مع نجيب محفوظ فى خمارة القط الأسود

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)