​البترول: تراجع أسعار النفط العالمية.. وخام غرب تكساس يسجل 80 دولارًا

كشف تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع أسعار البترول، إذ طغت المخاوف من أن يؤدى رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى إلى انخفاض الطلب، بالإضافة إلى أن هناك قلقًا من تأثير عاصفة استوائية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.

وذكر التقرير أن خام برنت سجل 84.36 دولار، فيما حقق خام غرب تكساس 80 دولارًا، وسجل خام أوبك85.71 دولار.

يذكر أن بنك مورجان ستانلي توقع أن تتلقى أسعار خام برنت دعمًا لتستقر بالقرب من 80 دولارًا للبرميل، إذ من المرجح أن تظل سوق النفط تعاني من عجز في النصف الثاني من 2023 قبل أن تعود لتحقيق فائض صغير في العام المقبل.

وقال البنك إنه على الرغم من أن تخفيضات الإنتاج التي تطبقها أوبك سيكون لها تأثير إيجابي على أسعار النفط في المستقبل القريب، فإن الطاقة الفائضة عند أعلى مستوياتها منذ 20 عاما، وقد يؤثر انخفاض الحصة السوقية للمجموعة سلبًا على الأسعار في المدى الأطول.