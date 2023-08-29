الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

المتهم
المتهم

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية دون ترخيص بـكفرالشيخ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية وكذا محل بيع مستلزمات كسر الشفرة بنطاق محافظة كفرالشيخ، يقوم من خلالها باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها "دون ترخيص" وبث المحتوى المقرصن وغير المجاز رقابيًا نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

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ضبط مقر شبكة البث التليفزيوني

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف مقر الشبكة والمحل وتم ضبط المذكور، وبحوزته (مكونات الشبكة اللاسلكية ومحطة التقوية- 22 جهازا من الأجهزة والمسلتزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة، ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية).

 وبمواجهته أقر بارتكاب تلك المخالفات بقصد التربح المادى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لمباحث المصنفات قطاع الشرطة المتخصصة وزارة الداخلية مركز شرطة مطوبس بكفرالشيخ مستلزمات كسر الشفرة إدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية

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