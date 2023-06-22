الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب محطة بث تليفزيوني بدون ترخيص في القليوبية

جريدة الدستور

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية بنطاق محافظة القليوبية وكذا إدارة محل بيع مستلزمات كسر الشفرة، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها ومحل الدش، وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية)، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تستخدم فى إدارة الشبكة – عدد 90 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية")، وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادي.

يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

مباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية قطاع الشرطة المتخصصة

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