أمازون تعلن إحباطها من عدم حضور الموظفين 3 أيام بالأسبوع.. ما القصة؟

وقع ما يقرب من 30 ألف عامل على عريضة ضد تفويض العودة إلى مكاتبهم في شهر مايو، وقال الرئيس التنفيذي لـشركة أمازون للعاملين "ربما لن ينجح الأمر" بالنسبة للموظفين في شركة التكنولوجيا ما لم يكونوا مستعدين للقدوم إلى المكتب ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع، وفق صحيفة فاينانشال تايمز.

وأدلى آندي جاسي، بهذا التصريح خلال اجتماع، أعرب فيه عن إحباطه من عدم حضور بعض الموظفين ثلاثة أيام في الأسبوع، على الرغم من أن هذه هي السياسة الرسمية لشركة أمازون، وفق موقع “انسايدر”.

وقال "جاسي": “فات وقت الاختلاف والالتزام إذا لم تتمكن من الالتزام، فمن المحتمل ألا ينجح الأمر معك في أمازون لأننا نعود إلى المكتب ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع”.

وأصدرت “أمازون” تعليمات لموظفيها بالعودة إلى المكتب ثلاث مرات أسبوعيا ابتداء من شهر مايو، بعد السياسات السابقة التي سمحت للفرق الفردية بتحديد ما إذا كانوا سيأتون إلى المكتب أم لا؟.

ومن خلال إعلان على مدونة الشركة، قال “جيسي” إن فريق القيادة قرر أنه من الأفضل لثقافة أمازون وأسهل التعلم من بعضهم البعض والتعاون بشكل أكثر فعالية عندما يكونون في المكتب معًا.

ويأتي ذلك بعد أن قالت أمازون إنها ستسرح 9000 موظف إضافي، بالإضافة إلى 18000 وظيفة أعلنت أنها ستستغني عنها في يناير، ووقع ما يقرب من 30 ألف موظف في أمازون على عريضة داخلية ضد تفويض العودة إلى المكتب في مايو.

وشارك موظفو أمازون أيضًا في مسيرة عالمية نظمها موظفو أمازون من أجل العدالة المناخية ومجموعة مناصرة للعمل عن بعد، كان الإضراب احتجاجًا على التقدم البطيء الذي أحرزته الشركة في تحقيق أهداف المناخ والعودة إلى مهام المكتب.

هذا الشهر، أبلغ بعض العاملين في أمازون في الولايات المتحدة عن تعرضهم للتعقب والعقاب لعدم قضاء وقت كافٍ في مكاتب الشركة، حسبما كشفت رسالة بريد إلكتروني مرسلة إلى الموظفين.

وأشارت رسائل البريد الإلكتروني التي تلقاها الموظفون إلى أن الموظفين "لا يلبيون حاليًا توقعاتنا بالانضمام إلى زملائك في المكتب ثلاثة أيام على الأقل في الأسبوع"، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

تأتي خطوة أمازون في أعقاب إجراءات Apple وX لإعادة الموظفين إلى المكتب، مع تهديد شركة Apple باتخاذ إجراءات عقابية ضد الموظفين الذين لم يعودوا إلى المكتب بدوام جزئي، وأمر الرئيس التنفيذي لشركة X، إيلون ماسك، جميع الموظفين بالتواجد في مكاتبهم ما لم كان لديهم إعفاء محدد.