دراسة: النصف الأول من رئاسة جايير بولسونارو للبرازيل كان مدمرا لمنطقة الأمازون

أظهرت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "Nature"، إن الفترة كانت مدمرة مثل الجفاف وموجة الحر التي شهدتها ظاهرة النينيو في عام 2016.

وبحسب "الجارديان"، كان النصف الأول من رئاسة جايير بولسونارو مدمرًا للغاية لمنطقة الأمازون، لدرجة أنه يمكن مقارنته بموجة الجفاف والحرارة القياسية التي حدثت في عام 2016؛ بسبب ظاهرة النينيو، من حيث انبعاثات الكربون، وفقًا للعلماء.

وذكرت الدراسة، تضاعفت الانبعاثات السنوية من أكبر غابة مطيرة في العالم تقريبًا في عامي 2019 و2020، مقارنة بمتوسط ​​الفترة من 2010 إلى 2018، وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في مجلة Nature، حيث تم إزالة مساحات من الغابات وحرقها عمدًا لتربية الماشية والزراعة خلال العامين الأولين من فترة وجود الزعيم اليميني المتطرف في منصبه.

نسبة الكربون التي تمتصها الأمازون

في حين أن كمية الكربون التي تمتصها الأمازون وتنبعث منها تتغير مع دورات الطقس، وتمتص بشكل عام المزيد في السنوات الرطبة وأقل في فترات الجفاف، وجدت الدراسة أن ارتفاع الانبعاثات في عهد بولسونارو لم يكن له علاقة بالعمليات الطبيعية، ولكنه كان بدلًا من ذلك الناجم عن الإزالة المنهجية وخفض مستوى إنفاذ القانون البيئي في البرازيل.

ووجدت الدراسة أنه في عهد بولسونارو، انخفض عدد وشدة الغرامات المفروضة على إزالة الغابات بشكل غير قانوني من قبل السلطات البرازيلية بشكل كبير بينما ارتفعت الحرائق وإزالة الأراضي.

وزادت انبعاثات الكربون من متوسط ​​سنوي قدره 0.24 جيجا طن في الفترة من 2010 إلى 2018 إلى 0.44 جيجا طن من الكربون في عام 2019 و0.55 جيجا طن من الكربون على التوالي.

ويحذر التحليل، الذي أجراه العديد من العلماء الذين أثبتوا لأول مرة أن غابات الأمازون تنبعث الآن من ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تستطيع امتصاصه، من أن مناطق جديدة من الغابة أصبحت مصدرًا متزايدًا للانبعاثات، وخاصة منطقة الأمازون الغربية، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الانبعاثات.

كما ان معظم الأجزاء البكر من الحوض، والتي تم استهدافها من قبل غزاة الأراضي وعمال المناجم غير القانونيين.

ويزيد هذا من المخاوف من أن منطقة الأمازون، التي تلعب دورًا مهمًا في تنظيم مناخ العالم، تقترب من نقطة تحول لن تتمكن بعدها من الحفاظ على نفسها، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على التنوع البيولوجي والمناخ.

وقالت لوسيانا جاتي، من المعهد الوطني لأبحاث الفضاء في البرازيل، والتي قادت البحث: "كان بولسونارو برازيليًا من ظاهرة النينيو، يشير التحليل إلى أنه لا يوجد سبب للانبعاثات الكبيرة من منطقة الأمازون باستثناء تفكيك أجهزة إنفاذ القانون".

"في هذه الورقة، نجمع بين العلوم المتعلقة بقياس انبعاثات الكربون، وإزالة الغابات ومراقبة الحرائق، وإنفاذ القانون والعوامل الاقتصادية: كل ما يتعلق بعملية تدمير الأمازون، وقالت: "بعد أن لاحظنا كل هذه العوامل، كانت مجرد خطوة بسيطة أن نقول: "أنت الرجل، أنت المسؤول عن هذه الانبعاثات الكبيرة من الأمازون، إنها قصة مذهلة ومحزنة للغاية".

يعتمد البحث على قياسات عمودية للانبعاثات من الطائرات الصغيرة في أربعة مواقع في منطقة الأمازون البرازيلية، مع أخذ قراءات ثاني أكسيد الكربون من 500 متر إلى 4500 متر.

"تتطلع الأعمال الزراعية في البرازيل إلى منطقة الأمازون لتحويل البلاد إلى مزرعة للعالم، كما إنها خطة رهيبة، ليس للبرازيل فحسب، بل للعالم أجمع.