زعماء دول الأمازون يجتمعون فى البرازيل لحضور قمة حول مستقبل الغابات المطيرة

اجتمع زعماء دول الأمازون بما في ذلك البرازيل وكولومبيا وبيرو في مدينة بيليم البرازيلية لحضور اجتماع نادر حول مستقبل أكبر غابة مطيرة في العالم، وسط قلق متزايد بشأن حالة الطوارئ المناخية العالمية، وفقًا لصحيفة الجارديان.

وتمثل القمة البيئية - التي عقدها الرئيس البرازيلي اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - منعطفًا في سياسة الحكومة البرازيلية بعد أربع سنوات من تدمير منطقة الأمازون والعزلة الدولية في ظل حكم الزعيم السابق للبلاد، جاير بولسونارو.

ومن بين أولئك الذين سافروا إلى بيليم لحضور الاجتماع رئيس بوليفيا، لويس آرس، رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، رئيس وزراء غيانا، مارك فيليبس، والبيرو دينا بولوارت.

وانسحب الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في اللحظة الأخيرة وألقى باللوم على التهاب الأذن، كما أرسل الأعضاء الآخرون في منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون (ACTO)، والإكوادور، وسورينام، ممثلين رفيعي المستوى.

وكتب لولا على تويتر الثلاثاء "هذه لحظة فارقة"، بينما كانت حافلات الشرطة للدراجات النارية ترعى ضيوفه إلى المحادثات، كما أنه ما نقوم به للدفاع عن الأمازون وسكانه هو شيء تاريخي.

قال "لولا" إن "التصعيد الحاد لأزمة المناخ" يعني أن الحاجة إلى التعاون الإقليمي أصبحت "أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى".

عندما بدأ السياسيون في الوصول إلى المدينة شديدة الحرارة الواقعة على ضفاف النهر يوم الإثنين، قالت وزيرة البيئة البرازيلية، مارينا سيلفا: "لقد جئنا إلى هنا بوضوح، أن الأمازون مهددة بشكل كبير، ولا يمكننا السماح لها بالوصول إلى نقطة اللاعودة ، وأنه سيكون من المستحيل عكس هذه العملية إذا عملنا في عزلة".

ومن بين القضايا التي ستتم مناقشتها في أول اجتماع من نوعه لـACTO منذ 14 عامًا، صفقة محتملة لوقف إزالة الغابات بحلول عام 2030 والجهود المشتركة لمكافحة تفشي التعدين غير القانوني وجماعات الجريمة المنظمة التي تشدد قبضتها على منطقة الغابات المطيرة.

وكان الرئيس الكولومبي يضغط من أجل إنهاء التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الأمازون، على الرغم من أن الخطوات البرازيلية لتطوير حقل نفط بالقرب من مصب نهر الأمازون تعقد تلك الجهود.

ومن المتوقع أن يكشف أعضاء ACTO عن البيان الختامي، المعروف باسم إعلان بيليم، في نهاية الاجتماع الذي يستمر يومين. يقول الخبراء إنه من المحتمل أن يحتوي على استراتيجيات تعاونية لمكافحة إزالة الغابات وتمويل مبادرات التنمية المستدامة، وإنشاء مركز لإنفاذ القانون في مدينة ماناوس البرازيلية لتعزيز التعاون بين قوات الشرطة الإقليمية.

وتابع أن التحديات التي تواجه أعضاء المجموعة تكاد تكون هائلة مثل منطقة الأمازون نفسها - وهي منطقة مترامية الأطراف تبلغ مساحتها 6.7 مليون كيلومتر مربع، لو كانت دولة واحدة، فستكون سابع أكبر منطقة على وجه الأرض، بالإضافة إلى ما يقرب من 50 مليون شخص، تعد المنطقة موطنًا لما يقدر بنحو 400 مليار شجرة تنتمي إلى 16000 نوع مختلف، وأكثر من 1300 نوع من الطيور، وعشرات الآلاف من أنواع النباتات، و20٪ من موارد المياه العذبة في العالم. وتشير التقديرات أيضًا إلى احتوائه على أكثر من 120 مليار طن من الكربون، مما يجعله حوضًا حيويًا للكربون.

وبحسب الصحيفة ولكن على مدى نصف القرن الماضي، أدى تقدم تربية الماشية وقطع الأشجار والتعدين وزراعة فول الصويا واستكشاف النفط إلى تدمير مساحات شاسعة من المنطقة، مما دفعها نحو ما يخشى العلماء أنه يمكن أن يكون نقطة تحول لا رجعة فيها قد تؤدي إلى موت الغابة.