الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

سؤال برلمانى بشأن تجاوزات فى لجان الإعادة للثانوية العامة بالجيزة

المهندس ايهاب منصور
المهندس ايهاب منصور

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن التجاوزات التي حدثت في امتحان الإعادة للثانوية العامة لمادة الفيزياء بلجنة رقم 1 بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات (بحي العمرانية – محافظة الجيزة)، قائلًا: من يتحمل تأخر تسليم الورق 40 دقيقة كاملة فى امتحان الفيزياء؟

وأوضح النائب أنه استقبل الطالبات وأولياء الأمور واستمع لتفاصيل ما حدث في اللجنة المذكورة، حيث تقرر إجراء الامتحان من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، ولكن فوجئت الطالبات (عددهم 19 طالبة بلجنة رقم 1 لامتحان الفيزياء) بتوزيع أوراق باللغة العربية رغم أنهن لغات، وبعد تدارك الأمر من قبل المشرفين على اللجنة تم توزيع ورق الأسئلة، الساعة 9.40 دقيقة بتأخير 40 دقيقة، ولم يتم توزيع كتيب المفاهيم، وبعد مطالبة الطالبات تم إحضار 10 كتيبات مفاهيم رغم أن عددهن 19، وقالت لهن المراقبة "شوفوا مع بعض بالدور! مهو لو كنتم فالحين مكنتوش سقطوا!".

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بدء امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية العامة للدور الثان

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الموقع الرسمي لنتيجه الثانويه العامه عبر بوابة الثانوية العامة


وطالب النائب بالتحقيق مع هذه المراقبة ومجازاتها، قائلًا: "فهى لا تصلح للعمل فى المنظومة التربوية التعليمية".

وأضاف: "واستكمالًا لحالة اللامبالاة في هذه اللجنة تم سحب كتيب المفاهيم الساعة 11.30 صباحًا، قبل انتهاء الامتحان بنصف ساعة! بالمخالفة لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالكتاب الدورى رقم 16 بتاريخ 25 مارس 2023، بمنح الطلبة حق الاستعانة بالكتيب أثناء عقد الامتحان ويتسلمه الطالب يوميًا مع بدء الامتحان، على أن يعيده مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة، وهو ما لم يحدث. واضطر أولياء الأمور لعمل محضر في قسم العمرانية إزاء هذا التعنت".

وأوضح منصور أن هذا أمر يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، حيث تأخر تسليم الورق للطالبات 40 دقيقة، وتم توزيع 10 كتيبات مفاهيم وليس 19، وتم جمع الكتيبات قبل الانتهاء بنصف ساعة، بخلاف الحديث المتنمر على الطالبات وهو أمر مرفوض تمامًا.

واستطرد النائب قائلًا: "طبعًا سيتم إنكار كل هذا فيجب على الوزارة إيجاد آلية لحفظ حقوق الطلبة والطالبات من تعنت البعض"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي يتلقى فيها مثل هذه الشكوى.

ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمجلس النواب للثانوية العامة بالجيزة امتحان الفيزياء

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الموقع الرسمي لنتيجه الثانويه العامه عبر بوابة الثانوية العامة

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