الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المخرج خالد جلال ينعى الناقدة رانا أبوالعلا

رانا أبو العلا
رانا أبو العلا

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الناقدة الشابة رانا أبو العلا، التى رحلت عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام.

وقال المخرج خالد جلال، إن الناقدة الشابة رنا أبوالعلا، كانت مثالا مشرفا للشباب المجتهد المحب لعمله، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

تعرف على الناقدة رانا أبوالعلا



يشار إلى أنه تخرجت رانا أبوالعلا فى قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالى للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدى الماجستير من نفس المعهد، عملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة.

رانا أبو العلا إعلان وفاة رانا أبو العلا الناقدة الشابة رانا أبو العلا المخرج خالد جلال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى

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