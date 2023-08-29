الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ينعى الناقدة الشابة رنا أبو العلا

مهرجان القاهرة الدولي
مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

نعت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وجميع اللجان التنفيذية والعاملين فى المهرجان، الكاتبة الصحفية والناقدة الفنية الشابة رنا أبو العلا، عضو هيئة تحرير نشرة المهرجان في دورته لهذا العام، والتي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء على إثر تعرضها لحادث سير منذ عدة أيام، نقلت على إثره للمستشفى قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة هناك وتفارق الحياة عن عمر ناهز 29 عاما.

ونعى عدد كبير من المسرحيين والنقاد والصحفيين الناقدة الشابة رنا أبو العلا، حيث سادت حالة من الحزن والآسى في الوسط الثقافي والمسرحي، حيث نعاها العديد من النقاد والمسرحيين بكلمات مؤثرة.

معلومات عن الناقدة رنا أبو العلا

الناقدة الشابة الراحلة رنا أبو العلا، كانت تمثل وجه مشرق للحركة النقدية المسرحية، وهي من مواليد 8 أكتوبر 1994م، تخرجت رنا أبو العلا من قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس، حصلت على دبلوم النقد الفني من معهد العالى للنقد بأكاديمية الفنون عام 2020، وكانت طالبة بتمهيدى الماجستير من نفس المعهد، عملت رنا أبو العلا في عدد من المجلات الفنية المتخصصة ومنها جريدة مسرحنا والتي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعملت سكرتير تحرير مجلة "نقد*نقد" النقدية المسرحية المتخصصة، نشر لها عشرات المقالات والمقاربات النقدية في الفنون البصرية، وشاركت بعشرات المقالات النقدية في نشرات المهرجانات المسرحية لعدة سنوات، منها: نشرة المهرجان القومي للمسرح المصري، ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

الناقدة المسرحية الشابة رانا أبو العلا رانا أبو العلا مهرجان المسرح التجريبي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من هى الناقدة رانا أبو العلا

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