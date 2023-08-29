الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صور الطفل المقتول على يد بنت خالته وصديقتها فى قليوب

المجني عليه
المجني عليه

شهدت منطقة قليوب واقعة مأساوية عندما أقدمت فتاة على قتل ابن خالتها الذي لم يكمل عامه التاسع، بمساعدة صديقتها بسبب أزمة مالية تمر بها. 

حصلت "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "محمد" البالغ من العمر 9 سنوات والذي قتل على يد ابنة خالته وصديقتها في منطقة قليوب. 

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تفاصيل قسم شرطة قليوب

بدأت الواقعة بتلقى قسم شرطة قليوب، بلاغًا من أسرة الطفل محمد، البالغ من العمر نحو 9 سنوات، مقيم في قرية عرب النجدي دائرة المركز، يفيد بتغيبه حال عودته من اللعب بمحل ألعاب إلكترونية، ولم يتم العثور عليه، وتبين من مراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة قيام سيدة منتقبة وأخرى برفقتها باستدراج الطفل واختطافه.

وتم تشكيل فريق بحثي وتمكن الفريق من التوصل لمرتكبي الواقعة، حيث تبين أن وراء الواقعة كلا من نجلة شقيقة والدة الطفل المجني عليه وصديقتها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت النيابة حبس المتهمتين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، وتسليم الجثة لذويها للدفن.

كما قررت النيابة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحيط العثور على جثة المتوفي.

اعترافات المتهمين

واعترفت الفتاتان بارتكاب الواقعة أمام جهات التحقيق، وأدلتا باعترافات تفصيلية مؤكدين أن هدفهم كان خطف الطفلة مقابل الفدية المالية .

وقالت المتهمة الأولى إنه نظرا لمرورهما بضائقة مالية خططت وقررت العزم وعقدت النية على اختطاف الطفل المجني عليه، ومساومة أسرته على مبلغ مالي نظير إعادته لهم، مستغلة صلة قرابتها بالأسرة، فقامت باستدراج الطفل لتوصيله إلى أحد الأماكن، واشترت أطعمة له، واصطحبته لمسكن المتهمة الثانية، وقدما له عصيرا بعد أن وضعا له عددا كبيرا من الأقراص المنومة، على إثرها توفي.

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منطقة قليوب محل ألعاب إلكترونية كاميرات المراقبة شرطة قليوب النيابة

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