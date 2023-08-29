الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفى: مصر فتحت ذراعيها للإخوة السودانيين الذين تضرروا من الحرب (فيديو)

أشرف أبو الهول
أشرف أبو الهول

قال الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام، إن مصر فتحت ذراعيها للإخوة السودانيين الذين تضرروا من هذه الحرب، واستقبلت أكثر من 300 ألف لاجئ سوداني، وتواصلت عمليات تصدير السلع والمواد الغذائية والضروريات من الأراضي المصرية للسودان.

وأضاف أبو الهول، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك اجتماعات تتم على مستويات عديدة، وهناك دعم يتم من المنظمات الدولية والإقليمية للسودان من أجل حل سلمي للقضاء على الصراع.

وتابع: هناك محاولات من البعض لتذليل هذا الصراع، وكانت هناك محاولات للانقضاض على السودان، مشيرًا إلى أن مصر وقفت حاجزا منيعا جدًا، وبالتأكيد في مثل هذه الأمور تكون الأشياء الظاهرة أقل بكثير مما يحدث بعيدًا عن الأضواء وخلف الكواليس.

مصر لها أدوار هائلة للحفاظ على وحدة السودان

وأكد مدير تحرير الأهرام أن مصر لها أدوار هائلة للحفاظ على وحدة السودان، واستقلال أراضيه، معقبًا: "نحن نعلم مساحة السودان الشاسعة، ووجود 18 إقليم بعضها به جيوش مستقلة خاصة بها، وهناك مطالب انفصالية، لكن أن تحافظ بأن النزاع الأخير لا يبلغ حده الأدنى فهذا إنجاز.

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