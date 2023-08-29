"صاحبة السعادة" تستضيف ماجد الكدوانى الإثنين والثلاثاء المقبلين

يحلّ النجم ماجد الكدواني ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc"، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

يفتح الكدواني قلبه وعقله خلال الحوار ويتحدث عن بداياته الفنية وأهم أعماله وأقربها إلى قلبه، وكيفية اختيار هذه الأدوار.

مفاجأة بظهور ابنته ساندرا الكدوانى

ويتحدث عن عدد من الموضوعات التي لم يتحدث عنها من قبل، وكذلك علاقته بعدد من الفنانين، سواء أثناء العمل أو خارج العمل، كما يشهد اللقاء مفاجأة بظهور ابنته ساندرا الكدواني وصديقه أحمد الجنايني، وكيفية استقباله لهما أثناء الحلقة.

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة ‏"dmc"، الحادية عشرة مساءً.

آخر أعمال ماجد الكدوانى

يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي"، بطولة: نور اللبنانية، ومحمد رضوان، وسماء إبراهيم، ورنا رئيس، وطه دسوقي، وياسمين وافي، ومحمد شاهين، من تأليف محمد عزالدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.