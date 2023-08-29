الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"صاحبة السعادة" تستضيف ماجد الكدوانى الإثنين والثلاثاء المقبلين

صاحبة السعادة تستضيف
"صاحبة السعادة" تستضيف ماجد الكدواني

يحلّ النجم ماجد الكدواني ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس، من خلال برنامج "صاحبة السعادة"، على قناة "dmc"، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

يفتح الكدواني قلبه وعقله خلال الحوار ويتحدث عن بداياته الفنية وأهم أعماله وأقربها إلى قلبه، وكيفية اختيار هذه الأدوار.

مفاجأة بظهور ابنته ساندرا الكدوانى

ويتحدث عن عدد من الموضوعات التي لم يتحدث عنها من قبل، وكذلك علاقته بعدد من الفنانين، سواء أثناء العمل أو خارج العمل، كما يشهد اللقاء مفاجأة بظهور ابنته ساندرا الكدواني وصديقه أحمد الجنايني، وكيفية استقباله لهما أثناء الحلقة.

برنامج "صاحبة السعادة" يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على قناة ‏"dmc"، الحادية عشرة مساءً.

آخر أعمال ماجد الكدوانى

يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد الكدواني مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "موضوع عائلي"، بطولة: نور اللبنانية، ومحمد رضوان، وسماء إبراهيم، ورنا رئيس، وطه دسوقي، وياسمين وافي، ومحمد شاهين، من تأليف محمد عزالدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ماجد الكدواني النجم ماجد الكدواني الفنان ماجد الكدواني الاثنين والثلاثاء المقبلين اسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة برنامج صاحبة السعادة

مواد متعلقة

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ينعى الناقدة الشابة رنا أبو العلا

تعرف على مقدمي الورش الفنية بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بدورته 30

أستاذ تاريخ معاصر: مصر تمتلك أكبر قدر من الآثار فى العالم (فيديو)

أستاذ علاقات دولية يوضح رسائل البرهان من زيارته لقاعدة فلامنجو البحرية (فيديو)

أستاذ آثار: معبد "عمدا" شاهدا على جهود جانب من الحدث(فيديو)

على قطب: حدة الأعاصير ترتفع بسبب التغيرات المناخية (فيديو)

أحمد أبواليزيد: هناك أولوية للاهتمام بالزراعة واستصلاح الأراضى الجديدة (فيديو)

تعرف على أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ30

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟