الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الليلة.. dmc تعرض لقاء كريس المصرى مع "صاحبة السعادة" بمهرجان العلمين (فيديو)

جريدة الدستور

تعرض قناة dmc، اليوم الإثنين، لقاء النجمة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" الساحر كريس المصرى، فى ليلة مميزة بمهرجان العلمين الجديدة 2023، وذلك في تمام الساعة 11 مساءً.

ونشرت قناة dmc برومو الحلقة، معلقة: "انتظروا كريس المصري في أكبر ماجيك شو في الشرق الأوسط مع النجمة إسعاد يونس في برنامج #صاحبة_السعادة اليوم الساعة 11 مساءً فقط على dmc".

وظهر كريس المصرى فى فيديو ترويجى مؤخرًا يطير فى الهواء بين أبراج مدينة العلمين الجديدة، وهو الأمر الذى أبهر الجميع داخل مدينة العلمين. 

ويقام بمدينة العلمين الجديدة الحدث الترفيهى الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط، والذى بدأت أولى فعالياته 13 يوليو، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويقدم العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة.

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