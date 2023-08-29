مصادر: الاستثمار السياحي في المدن الجديدة يتناسب مع استراتيجية الدولة 2030

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشات الفندقية، إن الاستثمار السياحي في المدن الجديدة يمثل أهمية كبيرة للدولة بصفة عامة والقطاع السياحي بصفة خاصة، بالتزامن مع استراتيجية الدولة لحزب 30 مليون سائح قبل 2030.



وأضاف عاقل في تصريحات لـ الدستور، أن القطاع السياحي يتبني فكرة الاستثمار السياحي بشكل جدي خاصة لما تطرحه الدولة من المناطق المجهزة للاستثمار، مثل القاهرة القديمة أو وسط المدينة، مؤكدا أن الطلب على الاستثمار السياحي للمدن الجديدة مثل العلمين والجلالة والساحل الشمالي من قبل بعض المستثمرين ربما يحتاج إلى بعض التسهيلات الخاصة لتشجيع المستثمرين سواء مصريين أو أجانب على بدأ الاستثمار، وتقديم حوافز خاصة لتشجيعهم على البدء في عمليات البناء من خلال الشراكة بين القطاع الخاص المصري والأجنبي.

أهم الأعمدة الخاصة بعملية التنمية



وأشار عاقل، إلى أن الاستثمار السياحي في مصر يعتبر أهم الأعمدة الخاصة بعملية التنمية واستدامة السياحة، وفقا لرؤية الدولة، خاصة أن الدولة اتجهت لبناء وتنمية المناطق الجديدة، مثلما حدث في العلمين الجديدة التي أصبحت مدينة عالمية وسيكون مستقبلها السياحي غير متوقع لموقعها الجغرافي المتميز.



وأكد أن هناك طلب على الاستثمار السياحي من قبل المستثمرين لكن يوجد لديهم حالة من القلق وعدم الثقة بسبب التغيرات الاقتصادية، لكن مع وجود بنية تحتية ومع وجود منظومة قوية لمساندة الاستثمار بشكل عام سيكون هناك إقبالا قويا على إنشاء المشروعات.



يشار إلى أن علاء عاقل أكد من قبل توقيع عقد لإدارة وتشغيل منتجع چاز أصيلة في مدينة مرسي علم، بالتعاون بين كل من شركة هوتاك للتنمية السياحية، وبمساهمة من الشركة القابضة للسياحة و الفنادق وشركتي إيجوث ومصر للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة چاز الفندقية.