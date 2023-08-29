الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصادر: الاستثمار السياحي في المدن الجديدة يتناسب مع استراتيجية الدولة 2030

العالمين
العالمين

قال علاء عاقل رئيس غرفة المنشات الفندقية، إن الاستثمار السياحي في المدن الجديدة يمثل أهمية كبيرة للدولة بصفة عامة والقطاع السياحي بصفة خاصة، بالتزامن مع استراتيجية الدولة لحزب 30 مليون سائح قبل 2030.


وأضاف عاقل في تصريحات لـ الدستور، أن القطاع السياحي يتبني فكرة الاستثمار السياحي بشكل جدي خاصة لما تطرحه الدولة من المناطق المجهزة للاستثمار، مثل القاهرة القديمة أو وسط المدينة، مؤكدا أن الطلب على الاستثمار السياحي للمدن الجديدة مثل العلمين والجلالة والساحل الشمالي من قبل بعض المستثمرين ربما يحتاج إلى بعض التسهيلات الخاصة لتشجيع المستثمرين سواء مصريين أو أجانب على بدأ الاستثمار، وتقديم حوافز خاصة لتشجيعهم على البدء في عمليات البناء من خلال الشراكة بين القطاع الخاص المصري والأجنبي. 

أهم الأعمدة الخاصة بعملية التنمية


وأشار عاقل، إلى أن الاستثمار السياحي في مصر يعتبر أهم الأعمدة الخاصة بعملية التنمية واستدامة السياحة، وفقا لرؤية الدولة، خاصة أن الدولة اتجهت لبناء وتنمية المناطق الجديدة، مثلما حدث في العلمين الجديدة التي أصبحت مدينة عالمية وسيكون مستقبلها السياحي غير متوقع لموقعها الجغرافي المتميز.


وأكد أن هناك طلب على الاستثمار السياحي من قبل المستثمرين  لكن يوجد لديهم حالة من القلق وعدم الثقة بسبب التغيرات الاقتصادية، لكن مع وجود بنية تحتية ومع وجود منظومة قوية لمساندة الاستثمار بشكل عام  سيكون هناك إقبالا قويا على إنشاء المشروعات.

 
يشار إلى أن علاء عاقل أكد من قبل توقيع عقد لإدارة وتشغيل منتجع  چاز أصيلة في مدينة مرسي علم، بالتعاون بين كل من شركة هوتاك للتنمية السياحية، وبمساهمة من الشركة القابضة للسياحة و الفنادق وشركتي إيجوث ومصر للسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة چاز الفندقية.

 

الاستثمار السياحي استراتيجة الدولة 2030 المدن الجديدة العلمين القطاع السياحي

مواد متعلقة

موجة حارة "مؤقتة" تبدأ غدًا.. و درجات الحرارة المحسوسة تصل لـ43

"الطيران" تستعد لاستضافة مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات الإفريقية

"الأرصاد" تستأنف اليوم فعاليات الموسم الثقافي بمحاضرات علمية عن تغير المناخ

تعرف على شروط التسجيل علي البوابة المصرية للحج

وزير الطيران يبحث مع السفير اليابانى بالقاهرة آفاق التعاون المشترك فى صناعة النقل الجوى

بعثة نادى الأهلى تغادر مطار القاهرة متجهة إلى النمسا

الأرصاد تحذر: اضطراب فى الملاحة البحرية وارتفاع فى درجات الحرارة

"الحج السعودية": شركات العمرة ملزمة بتقديم الخدمات للمعتمرين فى الحالات الطارئة

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟