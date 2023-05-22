الإثنين 22 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. غرفة المنشآت الفندقية تناقش تقريرها للعام المالي

علاء عاقل
علاء عاقل

يعقد غدًا الثلاثاء مؤتمر صحفي لغرفة المنشآت الفندقية بأحد فنادق القاهرة وذلك عقب انتهاء الغرفة من اجتماع الجمعية العمومية؛ لعرض ما تم مناقشته خلال جدول الأعمال الخاصة بالغرفة وكذلك مناقشة تقرير مجلس الإدارة المنتهي ولايته في 15 أبريل 2021 وتقرير لجنة تسيير الأعمال حتى انعقاد الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تنعقد غدًا الثلاثاء، الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل رئيس مجلس إدارة الغرفة وبحضور محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار. 

يشار إلى أن غرفة المنشات الفندقية قدمت للجنة تسيير الأعمال، تقريرًا كاملًا للجمعية العمومية، أوضحت خلاله الموقف المالي والتنفيذي للغرفة، في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2022، وبحسب ما تم عرضة علي لجنة تسيير الأعمال أن صافي الإيرادات  للعام المالي الحالي بلغ 14 مليون و958 ألف و576 جنيه، مقابل 9 ملايين و821 ألف و402 جنيه في العام المالي السابق، في حين بلغت  قيمة المصروفات 15 مليون و586 ألف و253 جنيه، مقابل 14 مليون و633 ألف و214 جنيه في العام السابق، بينما بلغ العجز العام 627 ألف و677 جنيه، فيما بلغت مصروفات مشروع فرع الشيخ زايد 151 ألف جنيه.

المنشآت الفندقية الفنادق الجمعية العمومية السياحة و الآثار فنادق القاهرة

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