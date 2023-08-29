"IRENA" تُحذّر من تسارع القدرة التنافسية لمصادر الطاقة المتجددة

قالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، إن زمة أسعار الوقود الأحفوري أدت إلى تسريع القدرة التنافسية للطاقة المتجددة، ما عظم تكلفة حوالي 86% (بقدرة 187 جيجاوات) من إجمالي القدرة المتجددة التي تم تشغيلها حديثًا في عام 2022 أقل من تكاليف الكهرباء التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وتظهر تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2022، التي نشرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، اليوم، أن الطاقة المتجددة المضافة في عام 2022 خفضت فاتورة الوقود لقطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم.

وأدت القدرات الجديدة المضافة منذ عام 2000 إلى خفض فاتورة الوقود لقطاع الكهرباء في عام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار. وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مجرد التوفير على مدى عمر إضافات القدرات الجديدة في عام 2022 سيخفض التكاليف بما يصل إلى 580 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، أنه بالإضافة إلى هذه الوفورات المباشرة في التكاليف، ستكون هناك فوائد اقتصادية كبيرة من الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وملوثات الهواء المحلية. وبدون نشر مصادر الطاقة المتجددة على مدى العقدين الماضيين، لكان الاضطراب الاقتصادي الناجم عن صدمة أسعار الوقود الأحفوري في عام 2022 أسوأ بكثير وربما يتجاوز قدرة العديد من الحكومات على تخفيفه بالتمويل العام.

دور حاسم للطاقة المتجددة

يؤكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) على الدور الحاسم الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية في معالجة أزمات الطاقة والمناخ الحالية من خلال تسريع التحول، بما يتماشى مع حد الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية.

وتمثل مصادر الطاقة المتجددة ركائز حيوية في الجهود التي تبذلها البلدان لخفض الوقود الأحفوري بسرعة، ثم التخلص التدريجي منه في نهاية المطاف، والحد من الأضرار التي يسببها الاقتصاد الكلي في سعيها إلى تحقيق صافي انبعاثات صِفر.

2022 نقطة تحول

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا):“ترى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة عام 2022 نقطة تحول حقيقية في نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث لم تكن قدرتها التنافسية من حيث التكلفة أكبر من أي وقت مضى على الرغم من استمرار تضخم تكاليف السلع والمعدات في جميع أنحاء العالم. وكانت المناطق الأكثر تأثراً بصدمة الأسعار التاريخية تتمتع بقدرة ملحوظة على الصمود، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الهائلة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العقد الماضي.

اليوم، أصبحت الحجة التجارية لمصادر الطاقة المتجددة مقنعة، ولكن يجب على العالم إضافة 1000 جيجاوات من الطاقة المتجددة سنويًا في المتوسط ​​كل عام حتى عام 2030 للحفاظ على 1.5 درجة مئوية في متناول اليد، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستويات عام 2022.

ولا يوجد وقت لتطور نظام طاقة جديد تدريجياً كما كان الحال بالنسبة للوقود الأحفوري. وفي إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP 28) المقرر عقده في دبي في وقت لاحق من هذا العام، يوضح تقرير اليوم مرة أخرى أنه مع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، تمتلك البلدان أفضل الحلول المناخية المتاحة لزيادة الطموح واتخاذ الإجراءات بطريقة تنافسية من حيث التكلفة.

انخفاض التكاليف

خلص تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) إلى أن تضخم تكاليف السلع والمعدات في عام 2022 أدى إلى أن تشهد البلدان اتجاهات مختلفة بشكل ملحوظ في التكاليف في عام 2022. ومع ذلك، على المستوى العالمي، انخفض متوسط ​​تكلفة الكهرباء المرجحة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق المرافق بنسبة 3%، وطاقة الرياح البرية بنسبة 5 في المائة، وتركيز الطاقة الشمسية بنسبة 2 في المائة، والطاقة الحيوية بنسبة 13 في المائة، للطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 22 في المائة.