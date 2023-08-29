الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد تشغيل نقطة إسعاف تونس ضمن مبادرة "حياة كريمة"

محافظ الفيوم يتفقد
محافظ الفيوم يتفقد تشغيل نقطة إسعاف تونس ضمن مبادرة "حياة كر

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تشغيل نقطة إسعاف تونس، المقامة على مساحة 200 م2، وبتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و أحمد دياب عضو مجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف بالفيوم.

نقطة الإسعاف تخدم قرية تونس السياحية والطريق السياحي بالكامل 

خلال التفقد استمع محافظ الفيوم، إلي شرح تفصيلي من مدير فرع هيئة إسعاف الفيوم، بشأن كافة مكونات نقطة الإسعاف، التي تضم سيارتين إسعاف، وتخدم قرية تونس السياحية والطريق السياحي بالكامل.

محافظ الفيوم يؤكد على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به نقاط الإسعاف

وأكد محافظ الفيوم، على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلي أنه تم توفير الأطقم الطبية المتخصصة لنقطة إسعاف تونس.

كما وجه المحافظ رئيس مركز يوسف الصديق بمراجعة الارض الملاصقة لنقطة الاسعاف لدراسة اقامة مركز للطوارئ والحوادث، لقرب المنطقة من الأماكن السياحية والمحميات الطبيعية، مما يستدعى توفير تجهيزات طبية ذات طبيعة خاصة تتلائم مع طبيعة المنطقة وطرقها الوعرة، فضلاً عن توفير طاقم متخصص من الأطباء للغرض نفسه.

كما تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، مجمع الخدمات الحكومية بقرية كحك بحري، التابعة لمركز يوسف الصديق، أحد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بعد بدء تشغيله وتقديم خدماته للمواطنين.

وتفقد محافظ الفيوم، مكونات مبني المجمع الخدمي بقرية كحك بحري، المقام على مساحة ٧٠٠ متر مربع، وبتكلفة ٩.٢ مليون جنيه، ويضم المجمع، مركز تكنولوجي، ووحدة محلية، ومكتب بريد، ومكتب تموين، ووحدة تضامن اجتماعي، وشهر عقاري، ومجلس محلي، وسجل مدني.

محافظ الفيوم مبادرة حياة كريمة المبادرة الرئاسية قرية تونس بالفيوم الهيئة العامة للإسعاف

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