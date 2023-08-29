الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في العدد الجديد لـ"مسرحنا".. "القومي" يختتم دورة ذات بريق خاص و"التجريبي" يبدأ دورة مختلفة

غلاف العدد
غلاف العدد

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "834".

واستهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري عن عرض "فريدة" الذي حصل على جائزة أفضل سينوغرافيا بمهرجان الزرقاء بالأردن، وتكتب نادين فتح الله عدة أخبار حول عروض: "سجين على مسرح ريفولي،  و"فرز تاني" بمسرح سان جورج، و"ضي القمر" بمسرح كنيسة مارينا بشبرا.

txt

هيئة قصور الثقافة تصدر العدد الإلكتروني الجديد لجريدة "مسرحنا"

وتستعرض همت مصطفى بالتفصيل وقائع حفل ختام وجوائز الدورة "16" للمهرجان القومي للمسرح المصري. 

وتكتب رانيا زينهم أبو بكر حول تجربة "الخوف كبيان فني" التي استقبلها مسرح روابط وتجمع بين المنطقة العربية وأوروبا الشرقية.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تستعرض رنا رأفت وسامية سيد آراء الفائزين بجوائز الدورة 16 بالمهرجان القومي في ملف خاص.

وفي باب رؤى تكتب سارة أشرف القمر لو غاب .. ثأر عفا عيه الزمن، وتكتب د. داليا الدسوقي بارباس يعيد طرح القضية من جديد في "يهودي مالطا".

وفي باب نوافذ يكتب عيد عبد الحليم عن "مسرح الفلاحين وجماليات مسرحة الأماكن المفتوحة"، ويستعرض أحمد محمد الشريف كتاب "الممثل المسرحي المصري والتوثيق" ضمن إصدارات المهرجان القومي.

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء السابع من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "عروض كشكش بك المتتابعة". وتكتب همت مصطفى تكتب تقريرا عن أهم مستجدات الدورة "30" لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.

جديد "مسرحنا".. معوقات النهضة المسرحية والحلقة الأخيرة من مذكرات الريحاني

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الالكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.

غلاف العدد
مسرحنا قصور الثقافة عرض القومي للمسرح المصري القومي جريدة مسرحنا

مواد متعلقة

"كيف أسهمت ثورة يوليو فى إنشاء السامر؟" فى العدد الجديد من "مسرحنا"

الأكثر قراءة

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيونى.. والأخيرة: دمرت أسرتنا الطيبة

بعد انفصالهما.. بما وصف الفنان أحمد سعد علاقته بزوجته الرابعة؟

عقب انفصالها عن أحمد سعد.. من هى علياء بسيونى؟

بقرار جمهورى.. تجديد تكليف عمرو عادل رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

ضبط محطة بث تليفزيونى دون ترخيص فى مطوبس

مصرع ربة منزل فى مشاجرة أثناء الدفاع عن نجلها بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

مع تشيخوف مرة أخرى

ماجد حبته

زيارة البرهان

أحمد الصغير

الرئيس المجدد

وائل لطفي

ما الذي نريده من بريكس؟

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 5 آلاف فلسطينى منذ بداية العام الجارى

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟