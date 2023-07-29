"عزيز عيد والريحانى.. الأصل والهامش" و"المسرح بملامح شعبية" فى العدد الجديد لـ "مسرحنا"

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، العدد الجديد من الإصدار الإلكتروني لجريدة "مسرحنا"، "830 ".



واستهل العدد في المتابعات والأخبار بتقرير خبري لجهاد طه عن ندوة لنادي أدب ببا حول لجوء الكاتب لتعطيل الدراما للناقد محمد علام، وتستعرض ياسمين عباس كتاب "الحالة الحرجة للسيد النبيل" لأحمد الماجد، كما تتابع همت مصطفى تفاصيل الدورة 14 للمهرجان العربي ببغداد، ويلقي محمود عبد العزيز الضوء على فريق عمل "سادة سكتو" والعلاج بالمسرح، كما يكتب أحمد عجيبة تقريرا حول أبطال عرض "بابا.. أنا آسف" بقصر ثقافة بورسعيد، وتلقي همت مصطفى الضوء على تجربة "اللي بنى مصر" لفرقة قومية الجيزة ولقاءات مع فريق العمل، كما يتابع جمال الفيشاوي ندوة عرض" الرجل الذي سرقه السلم" بمسرح نهاد صليحة.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات تحاور روفيدة خليفة د. محمد الشافعي بمناسبة عرضه "مانيكان" للفرقة القومية ببني سويف، وتلتقي مسرحنا بالمخرج الكبير حسن الوزير ليلقي الضوء على تجربته الجديدة "باب عشق" بمسرح الطليعة حاورته صوفيا إسماعيل.

وفي باب رؤى يكتب أشرف فؤاد عن عرض ياسين وبهية بعنوان "المسرح الشعبي كما ينبغي أن يكون" ويكتب أحمد محمد كامل أيضا عن ياسين وبهية "صراع حلم" ويكتب أحمد محمد الشريف حول عرض ستوكمان "التناقض بين الظاهر والباطن"، ومن سوريا يكتب داود أبو شقرة حول نص "قراقوش الأراجوز" للسيد حافظ وعتبات النص الكاشفة.

ويبحر بنا د. سيد علي إسماعيل في الجزء الثالث من تاريخ مسرح نجيب الريحاني وتفاصيله المجهولة بعنوان "عزيز عيد الأصل والريحاني الهامش!!".

جدير بالذكر أن جريدة "مسرحنا" الإلكترونية تصدر بشكل أسبوعي، ويترأس تحريرها الكاتب والناقد محمد الروبي والكاتب إبراهيم الحسيني، رئيس التحرير التنفيذي، والشاعر والكاتب أحمد زيدان رئيسا لقسم الأخبار والمتابعات، والمخرج حازم الصواف رئيسا لقسم التحقيقات والحوارات، والديسك المركزي الشاعر محمود الحلواني، تصحيح عادل العدوي، تصوير مدحت صبري، والإخراج الفني لوليد يوسف.