الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

دراسة: الحفاظ على وزن الجسم بعد الـ60 مرتبط بطول العمر للنساء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وجدت دراسة حديثة أن النساء اللاتي حافظن على وزن  جسمهن بعد سن الستين كان من المرجح أن يصلن إلى سن 90 أو 95 أو 100، مما يدل على طول العمر الاستثنائي بالنسبة لهم.

 

الحفاظ على وزن الجسم بعد الـ 60

وفقا لدراسة متعددة المؤسسات برعاية جامعة كاليفورنيا سان دييغو، فإن الوصول إلى سن 90 أو 95 أو 100، والمعروف بطول العمر غير العادي، كان أكثر احتمالا بالنسبة للنساء اللاتي حافظن على وزن الجسم بعد سن الستين،  وكان الأشخاص الذين حافظوا على وزن ثابت أكثر عرضة بنسبة 1.2 إلى 2 مرة للعيش لفترة أطول من أولئك الذين فقدوا 5 في المائة أو أكثر من أوزانهم، ونشرت الدراسة في مجلة علم الشيخوخة.

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وكانت النساء الأكبر سنا اللاتي حافظن على وزن ثابت أكثر عرضة بنسبة 1.2 إلى 2 مرة للعيش لفترة أطول من أولئك اللاتي فقدن 5 في المائة أو أكثر من أوزانهن.

 

علاقة الحفاظ على وزن الجسم بالعمر

وبحث الباحثون في الروابط بين تغيرات الوزن في وقت لاحق من الحياة وطول العمر الملحوظ لدى 54437 امرأة شاركن في مبادرة صحة المرأة، وهي دراسة استطلاعية بحثت في أسباب الأمراض المزمنة لدى النساء بعد انقطاع الطمث. خلال فترة المتابعة، عاش 30647 شخصًا، أو 56% من المشاركين، حتى عمر 90 عامًا أو أكثر.

وكانت النساء اللاتي فقدن ما لا يقل عن 5 في المائة من وزن الجسم أقل عرضة للعيش لفترة أطول من أولئك الذين حافظوا على وزنهم. على سبيل المثال، كانت النساء اللاتي فقدن الوزن عن طريق الخطأ أقل عرضة للعيش حتى سن التسعين بنسبة 51%. ومن ناحية أخرى، لم يكن اكتساب الوزن بنسبة 5% أو أكثر مقارنة بالوزن الثابت مرتبطًا بطول العمر غير العادي.

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ووفقًا للدراسة : "من الشائع جدًا أن تُعاني النساء الأكبر سناً في الولايات المتحدة من زيادة الوزن أو السمنة مع نطاق مؤشر كتلة الجسم من 25 إلى 35، كما تدعم النتائج التي توصلنا إليها الوزن المستقر كهدف لطول العمر لدى النساء الأكبر سناً.

وإذا وجدت النساء المسنات أنفسهن يفقدن الوزن عندما لا يحاولن إنقاص الوزن، فقد يكون ذلك علامة تحذير على اعتلال الصحة ومؤشرًا على انخفاض طول العمر، كما كشفت النتائج أن الاقتراحات العامة لإنقاص الوزن للنساء الأكبر سنا قد لا تساعدهن على العيش حياة أطول. ومع ذلك، يحذر المؤلفون من أنه إذا تمت الإشارة إلى فقدان الوزن المعتدل لتحسين الحالة الصحية، فيجب على النساء اتباع النصائح الطبية.

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