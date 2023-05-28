الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مسئول سابق بالأمم المتحدة: متوسط عمر المرأة المصرية ارتفع لـ73 عامًا

المرأة المصرية
المرأة المصرية

قال الدكتور مجدي خالد، المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، إن صحة المرأة تعني سلامة المجتمع وسلامة الأطفال بدنيًا ونفسيًا، موضحًا أن المبادرات الرئاسية التي نفذتها الدولة للارتقاء بصحة المرأة هامة جدًا من أجل الحفاظ على صحة المرأة.

وأضاف "خالد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الارتقاء بصحة المرأة عالميًا يعتبر هدفًا من الأهداف الإنمائية، ومصر مهتمة بهذا الموضوع، والمبادرات الرئاسية التي تقدم خدمة للمرأة في تحسن، لافتًا إلى أن متوسط العمر للمرأة المصرية ارتفع لـ73 عامًا، وهو في المتوسط العالمي 76 عامًا، وهذا أمر جيد.

وأوضح المدير السابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن نسبة النساء اللاتى يتلقين رعاية صحية أثناء الحمل ارتفعت من 90% عام 2014 لـ97% عام 2022، مشيرًا إلى أن أهم 3 أسباب لوفاة النساء في مصر الأمراض المتعلقة بالجهاز الدوري مثل أمراض القلب والشرايين ثم أمراض الجهاز الهضمي، ثم الأورام.

وأكد خالد، أن دور المبادرات الصحية يهدف إلى رعاية المرأة بشكل كامل ونسبة الوفيات بين النساء بسبب هذه الأمراض تراجعت في ظل المبادرات الصحية، وهذه مؤشرات إيجابية على تحسن صحة المرأة داخل الدولة.

المبادرات الرئاسية الحفاظ على صحة الحفاظ على صحة المرأة بشكل كامل أمم المتحدة الوفيات المرأة المصريه متوسط عمر

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