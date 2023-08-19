من خلال حملة "100 مليون صحة".. زينب النجار تكشف جهود الدولة المصرية في دعم صحة المرأة

أوضحت الدكتورة زينب النجار، عضو لجنة الصحة بالمجلس للمرأة، جهود الدولة المصرية في دعم صحة المرأة من خلال حملة "100 مليون صحة"، قائلة: "إن حملة 100 يوم صحة تعتبر جزء من كل، واستكمالاً لمسيرة تحسين جودة حياة المواطن والتحقيق الشامل لأهداف التنمية المستدامة بمفهومها".

وأضافت النجار، خلال مداخلة عبر فضائية extra news، أن حملة 100 يوم صحة ، نتاج لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والتي أطلقت من أواخر 2018، وقد كانت نتائجها مذهلة والمتمثلة في الوعي والرعاية الصحية الكاملة.

وأوضحت أنه مبادرة فيروس سي على سبيل المثال كانت نتائجها رائعة في القضاء على المرض الذي كنا نتخيل أنه من المستحيل القضاء عليه، مؤكدة أن المبادرات الرئاسية تسهم في تعزيز النظام الصحي أي أنها تحقق الرعاية الصحية الشاملة، من خلال التوعية والتثقيف للمواطن .