برلماني يكشف أهمية زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان للقاهرة، ولقاء الرئيس السيسي، تأتي في توقيت مهام وحساس للغاية، وتكشف حجم الدعم الذي تقدمه مثر للسودان ومؤازرته في أزمته.

حرص مصر على عودة الاستقرار للخرطوم

وأشار "الصيرفي"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الزيارة تؤكد حرص مصر على عودة الاستقرار للخرطوم ومساندة الشعب السوداني من أجل إنهاء الأزمة المستمرة منذ عدة أشهر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى السياسة المصرية الراسخة فيما يتعلق بالسودان، وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية، تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب السوداني وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية السودانية، بجانب منع أي تدخل أجنبي في السودان.

ونوه بأن مصر ومنذ اليوم الأول للحرب وقفت بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين، وقدمت مختلف ألوان الرعاية والدعم لهم، بالإضافة إلى رعاية قمة دول جوار السودان لبحث كافة سبل دعم السودان وطرح مبادرات وحلول تنهي الصراع الدائر منذ شهور.

آليات الحل وعودة الهدوء للسودان

ولفت إلى أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر مرحلة فارقة في الأزمة، وبحث مكثف لآليات الحل وعودة الهدوء للسودان وانهاء الحرب والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.

وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر والتى تكشف حجم الدعم المصري للسودان وحرصها على عودة الاستقرار للخرطوم ومساندة الشعب السوداني من أجل إنهاء الأزمة التي تعيش فيها بلاده منذ شهور.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص في كل خطاباته بالمحافل الدولية على الحديث عن ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب السوداني وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية السودانية بجانب منع أي تدخل أجنبي في السودان.

وقال "رزق"، في تصريحات له، إن مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة السودانبة وهي تقف بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين الفارين من ويلات الصراع السوداني عبر المنافذ البرية وتوفير كافة أشكال الدعم لهم، بجانب رعاية كافة المحاولات لإيجاد حلول سياسية واستضافة القوى السياسية السودانية لطرح الحلول للأزمة، بالإضافة إلى رعاية قمة دول جوار السودان لبحث كافة سبل دعم السودان وطرح مبادرات وحلول تنهى هذا الصراع الدائر منذ شهور.