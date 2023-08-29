الثلاثاء 29 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني يكشف أهمية زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني إلى مصر

أمين جابر الصيرفي
أمين جابر الصيرفي

قال النائب أمين جابر الصيرفي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان للقاهرة، ولقاء الرئيس السيسي، تأتي في توقيت مهام وحساس للغاية، وتكشف حجم الدعم الذي تقدمه مثر للسودان ومؤازرته في أزمته.

حرص مصر على عودة الاستقرار للخرطوم 

 

وأشار "الصيرفي"، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الزيارة تؤكد حرص مصر على عودة الاستقرار للخرطوم ومساندة الشعب السوداني من أجل إنهاء الأزمة المستمرة منذ عدة أشهر.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى السياسة المصرية الراسخة فيما يتعلق بالسودان، وتأكيد الرئيس السيسي على ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية، تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب السوداني وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية السودانية، بجانب منع أي تدخل أجنبي في السودان. 

ونوه بأن مصر ومنذ اليوم الأول للحرب وقفت بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين، وقدمت مختلف ألوان الرعاية والدعم لهم، بالإضافة إلى رعاية قمة دول جوار السودان لبحث كافة سبل دعم السودان وطرح مبادرات وحلول تنهي الصراع الدائر منذ شهور.

آليات الحل وعودة الهدوء للسودان 

ولفت إلى أن زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر مرحلة فارقة في الأزمة، وبحث مكثف لآليات الحل وعودة الهدوء للسودان وانهاء الحرب والحفاظ على مقدرات الشعب السوداني.

وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية زيارة الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر والتى تكشف حجم الدعم المصري للسودان وحرصها على عودة الاستقرار للخرطوم ومساندة الشعب السوداني من أجل إنهاء الأزمة التي تعيش فيها بلاده منذ شهور.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرص في كل خطاباته بالمحافل الدولية على الحديث عن ضرورة إيجاد حلول سياسية سلمية وشاملة للأزمة السودانية تحافظ على سيادة البلاد ووحدة الشعب السوداني وكذلك تحافظ على المؤسسات الوطنية السودانية بجانب منع أي تدخل أجنبي في السودان.

وقال "رزق"، في تصريحات له، إن مصر منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة السودانبة وهي تقف بجانب الأشقاء السودانيين، واستقبلت الآلاف من اللاجئين الفارين من ويلات الصراع السوداني عبر المنافذ البرية وتوفير كافة أشكال الدعم لهم، بجانب رعاية كافة المحاولات لإيجاد حلول سياسية واستضافة القوى السياسية السودانية لطرح الحلول للأزمة، بالإضافة إلى رعاية قمة دول جوار السودان لبحث كافة سبل دعم السودان وطرح مبادرات وحلول تنهى هذا الصراع الدائر منذ شهور.

النائب أمين جابر الصيرفي العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان

مواد متعلقة

خبير دولى: زيارة البرهان لمصر تحمل دلالات كثيرة

الفيديو الأول لاستقبال الرئيس السيسى لـ"البرهان" فى العلمين

الأكثر قراءة

الفيديو الأول لاستقبال الرئيس السيسى لـ"البرهان" فى العلمين

وفاة الناقدة المسرحية الشابة رنا أبوالعلا.. وصلاة الجنازة فى مسجد الشرطة بصلاح سالم

"فى صفقة تغيير دولارات".. 8 يسرقون ملايين جنيه من تاجر فى أكتوبر

أخبار الظهيرة| "التأمينات" تبدأ صرف معاشات سبتمبر الخميس وإيهاب الشيحى مشرفًا على "قصر العينى الفرنساوى"

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 29 أغسطس

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا مصر بالتحديد؟

عبدالوهاب داود

كيف أصبحت «البلاهة» باب رزق لا يخيب؟!

وائل لطفي

بشائر البريكس

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. جولة جديدة

د هند جاد

دكر شرغوش

محمود خليل

«أم خليل» السلطانة

ماجد حبته

النجم الساطع 2023

وائل لطفي

الخلافة المصرية

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

المراقبة والاستخبارات.. كيف تعمل طائرة التجسس"ORON"�الإسرائيلية الجديدة؟

بعد قصف صاروخى أخرجه عن الخدمة.. لماذا تستهدف إسرائيل مطار حلب؟

تطلعات التطبيع بين إسرائيل وليبيا.. ماذا حدث في اجتماع كوهين والمنقوش؟