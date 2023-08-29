الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زلزال بقوة 7.1 درجة وهزات ارتدادية تفاجئ سكان بالى فى إندونيسيا

زلزال
زلزال

أفادت فضائية “يورونيوز”، في نبأ عاجل لها، بوجود هزتين ارتداديتين بقوة 5.4 و5.6 درجة بعد دقائق من الزلزال الذي تجاوزت قوته 7 درجات خلال الساعات الماضية قبالة جزيرة بالي في إندونيسيا.

بعد هزة قوتها قوته 7 درجات

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال ضرب على عمق نحو 515 كيلومترا، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لبالي، فيما شعر السكان في جميع أنحاء بالي بالزلزال، وكذلك في جزيرتي لومبوك وسومباوا المجاورتين، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات حتى الآن.

إندونيسيا بالى هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال بالي في إندونيسيا هزة ارتدادية

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