الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زلزال بقوة 6,9 درجة يضرب سواحل بحر بالى فى إندونيسيا

زلزال
زلزال

أعلنت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الإثنين،عن تعرض سواحل بالي لـ زلزال بقوة 6,9 درجة، وفق قناة العربية. 

وسجل زلزال بقوة 6.9 درجة في بحر بالي بإندونيسيا، حسبما أظهر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) اليوم الإثنين.

ووفقا لمعلومات المركز، فقد وقع الزلزال على عمق حوالي 521 كيلومترا، وكان مركزه على بعد حوالي 170 كيلومترا شمال غرب لابوان لومبوك، التي يقطنها أكثر من 10 آلاف شخص.

ولم يتم الإبلاغ عن أي أضرار، ولم يتم إصدار إنذار بحدوث تسونامي.


المسح الجيولوجي يوضح 

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زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية


وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن إندونيسيا هزت بالقرب من بانجسال، غرب نوسا تينجارا، زلزال بقوة 6.9 درجة قبل 13 دقيقة فقط.

وضرب الزلزال على عمق كبير يبلغ 525 كيلومترًا تحت مركز الزلزال بالقرب من بانجسال، غرب نوسا تينجارا، إندونيسيا، وربما تم تخفيف قوة الزلزال بسبب عمقه النسبي الكبير تحت السطح، مما يجعله يبدو أضعف من حيث القيمة المطلقة.

وقد تتم مراجعة الحجم الدقيق للزلزال ومركزه وعمقه خلال الساعات أو الدقائق القليلة القادمة عندما يقوم علماء الزلازل بمراجعة البيانات وتحسين حساباتهم، أو عندما تصدر وكالات أخرى تقريرها.

وحددت خدمة المراقبة لدينا تقريرًا ثانيًا من شبكة قياس الزلازل للمواطنين RaspberryShake والذي أدرج الزلزال بقوة 6.9 درجة أيضًا، وأبلغت وكالة ثالثة، وهي المؤسسات البحثية المدمجة لعلم الزلازل (IRIS)، عن الزلزال نفسه بقوة 6.9 درجة.

واستنادًا إلى البيانات الزلزالية الأولية، لا ينبغي أن يسبب الزلزال أي أضرار كبيرة، ولكن ربما شعر به كثير من الناس على شكل اهتزازات خفيفة في منطقة مركز الزلزال.

درجة يضرب سواحل بالى إندونيسيا بحر بالي رصد الزلازل الأوروبي

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