زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بأن زلزالًا بقوة بقوة 5.1 ريختر ضرب جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الجمعة إن زلزالًا قوته 6.3 درجة ضرب العاصمة الكولومبية بوجوتا، الخميس، ما دفع السكان المذعورين إلى الفرار من المنازل والمكاتب والمطاعم.

وبعد دقائق وقعت توابع، بينما كان الناس يتجمهرون في الشوارع.

وقال أدريان ألاركون (43 عامًا): "كان قويًا واستمر لوقت طويل. نهض جميع زملائي ونظرنا لبعضنا البعض ولسان حالنا يقول: ماذا سنفعل؟".

ويعمل ألاركون في منطقة بارك 93 المزدحمة بالعاصمة، وذلك حسب “سكاى نيوز عربية”.

وقالت هيئة الدفاع المدني في كولومبيا إنه جرى إجلاء السكان بالكامل من بلدية كالفاريو الواقعة في منطقة ميتا، جنوب شرقي العاصمة المرتفعة عن سطح البحر.

وأفادت الهيئة بحدوث انهيار أرضي في فييافيسينسيو القريبة، وقالت إن طاقمها يتفقد إذا ما كانت هناك عواقب أخرى للزلزال.