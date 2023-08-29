الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"السنهوري" عن توجيه الرئيس بتعزيز خدمات صندوق تكريم الشهداء: يعزز قيم الانتماء

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الكاتب الصحفى عادل السنهورى، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز الخدمات المقدمة من صندوق تكريم الشهداء والمصابين، والخدمات التي يقدمها لصالح المستحقين من شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، فضلًا عن المبادرات المقترح توجيهها خلال الفترة المقبلة لصالح المستفيدين من الصندوق.

الانتماء

وقال السنهوري، خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم الثلاثاء، إن هذا الأمر يعزز قيم الانتماء داخل أبناء الشعب المصري ولدي أسر وأهالي الآلاف الشهداء، متابعًا أن توجيه الرئيس السيسي لانضمام أسر وأهالي الشهداء بداية من يناير 1952 وحتى الآن يدخل البهجة والطمأنينة في قلوبهم.

تحية وتقدير للدولة المصرية

وأشار إلى أن مصر قدمت الكثير من دماء أبنائها طوال تاريخها للحصول على نضالها وحرية أراضيها، معبرًا على سعادته عن ضم الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية عام 1952، و معركة الاستنزاف.

ووجه “السنهوري”، التحية والتقدير للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه دائما يؤكد أن الدولة لا تنسي أبنائها على مدار الكثير من المعارك التي خاضتها من أجل الدفاع وعزة الوطن في 52 أو معارك وتحرير واسترداد الأرض حتى 73 مرورا بالمعركة الأشرس وهي الإرهاب في سيناء.

مصر قدمت الكثير من دماء أبنائها طوال تاريخها مصر معركة الاسماعيلية صندوق تكريم الشهداء والمصابين تكريم الشهداء والمصابين ومصابي العمليات الحربية والإرهابية

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