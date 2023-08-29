الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود الروسية، مؤكدة أنها بذلك أحبطت محاولة جديدة لنظام كييف لشن هجوم وصفته بـ "الإرهابي" على أراضي روسيا.

 

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها تصدت للهجوم وأسقطت الطائرة في 28 أغسطس حوالي الساعة 23.00 مساء.

 

 وأضافت: أنه "تم تدمير المسيرة في الجو بنيران الدفاعات الجوية المناوبة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود"، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

 

وأعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، يوم السبت الماضي، أن أربعة مدنيين أصيبوا نتيجة القصف الأوكراني بالذخائر العنقودية في قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي في المقاطعة.

 

وقال عبر قناته الرسمية على تطبيق تليجرام، إن "القوات الأوكرانية قصفت قرية أورازوفو في منطقة فالويسكي المأهولة، بقذائف من طراز "جراد".

 

تصاعد وتيرة الهجمات بالمسيرات

وخلال الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014. 

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أوكرانيا تُعلن إسقاط 11 مسيرة روسية من أصل 20 هاجمت البلاد

واستهدفت بشكل خاص منطقة العاصمة، وهي تأتي في إطار هجوم كييف المضاد الذي انطلق في أوائل يونيو.

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