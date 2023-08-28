الإحصاء: إنشاء قاعدة بيانات عن هجرة اليد العاملة في مصر ودمجها مع بيانات سوق العمل

قال اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة في مصر التى تم إجراءها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية فى إطار برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة، توصلت إلى عدد من التوصيات لضمان دقة البيانات والإحصاءات الصادرة في هذا الصدد.

إنشاء قاعدة بيانات كاملة

ولفت رئيس جهاز الإحصاء، في تصريحات خاصة على هامش فاعلية إطلاق الدراسة التشخيصية حول آليات جمع بيانات هجرة اليد العاملة التي أقيمت اليوم الاثنين، إلى التوصية بإنشاء قاعدة بيانات كاملة عن هجرة الايد العاملة في مصر وتطويرها ودمجها مع نظام معلومات سوق العمل، تطوير السجلات الادارية في كافة مؤسسات الدولة بهدف التوافق مع المعايير الدولية.

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برامج عمل لبناء القدرات

وتابع: حتى نقوم بالمقارنات يجب أن تتوفر الخصائص ديمجرافيه متمثلة في السن والجنس والجنسية وأفراد الأسرة وخصائصهم، ومبالغ التحويلات، بالإضافة إلى ذلك نسعى لعقد ورش وبرامج عمل لبناء القدرات وتطوير نظم واليات جمع البيانات وتحليلها ونشرها.

توحيد ممارسات جمع البيانات

تأتي هذه الدراسة بهدف تدعيم وتحسين وتوحيد ممارسات جمع البيانات حول هجرة اليد العاملة في البلدان الناطقة بالعربية وفقاً للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل (2018) والمتعلقة بهجرة اليد العاملة العالمية، وتعد هذه المبادئ التوجيهية تعد وثيقة مرجعية رئيسية لتقييم الآليات والعمليات الوطنية لجمع بيانات هجرة اليد العاملة أثناء الدراسة التشخيصية في مصر، وذلك من اجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا.