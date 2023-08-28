الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما تأثير توقف نفط كردستان على الاقتصاد العراقي؟

نفط كردستان
نفط كردستان

أوضح الدكتور صلاح العبيدي، الخبير الاقتصادي، تأثير توقف نفط كردستان على الاقتصاد العراقي، قائلاً: "إنه منذ قرار المحكمة الدولية في باريس في 25 مارس الذي أفضى إلى ضرورة التعامل مع الحكومة العراقية مباشرة وعدم التعامل مع إقليم كردستان، وفرض العقوبات على تركيا بسبب الاتفاق الذي جرى مع إقليم كردستان توقفت تصدير النفط للنقل عبر ميناء جيهان التركي". 

وأضاف العبيدي خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنه منذ ذلك الوقت دخلت تركيا في مفاوضات مع الحكومة العراقية، لافتًا إلى أن هذه المفاوضات حتى الآن لم تصل إلى نتيجة بحيث يتم استئناف تصدير النفط.

وأوضح أن أسباب عدم استئناف تصدير النفط ينقسم إلى نوعين من الأسباب؛ أسباب معلنة، حيث بحسب ما تذكر تركيا أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لدراسة الجدوى ودراسة بعض الأمور الفنية المتعلقة بالأنبوب، السبب الثاني يتعلق بأن هذا الأنبوب تعرض إلى أضرار بسبب الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا، وهو بحاجة إلى صيانة.

وأشار إلى أن العراق يخسر حوالي 5 مليار دولار بسبب توقف هذا الانتاج.

الدكتور صلاح العبيدي توقف نفط كردستان الحكومة العراقية الاقتصاد العراقي قناة القاهرة الإخبارية

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