رئيس التنمية الزراعية يكشف أهمية مشروع توشكى وأهم التحديات التى واجهته

قال محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، إن توشكى من المشروعات القومية التي قامت بها الدولة، مؤكدًا أنها من المشاريع التي واجهت العديد من التحديات وكانت قرار جرئ من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن من هذه التحديات شق الترعة الرئيسية داخل الجبل من بحيرة ناصر حتى الأفرع الرئيسية في مسافة لا تقل عن 90 كيلو في الجبل، مشيرًا إلى أن الفرع لأول والثاني يخدمان منطقة زراعية في توشكى والثالث والرابع يخدمان منطقة أخرى.

وكشف أن الفرع الثالث واجه تحديات لوجود المنطقة الصخرية، ولذا قرر الرئيس السيسي تدميرها بالمتفجرات وطولها 9 كيلو مترات مما أدى لوصول المياه، مؤكدًا أن المساحة الكلية بتوشكى 1.5 مليون فدان صالح للزراعة وتمت زراعة 350 الموسم الماضي، وخلال الموسم الجديد ستصل إلى 500 ألف فدان وفي عام 2024 سنصل إلى 600 ألف فدان.

ميزة توشكى أنها مشروع متكامل صناعي وزراعي

وأكد أن ميزة توشكى أنها مشروع متكامل صناعي وزراعي فيها صناعة التمور لأنه يوجد أكبر مزرعة تمور بها على مساحة 37 ألف فدان لزيادة القيمة المضافة للمنتج نفسه وكذلك الاستفادة من مخلفات النخيل لتصنيع مواد منتجة للأعلاف، كما يوجد صوامع تخزيين الحبوب وسعة الصومعة 500 طن، وكذلك يوجد مجففات للذرة، مشيرًا إلى أنه يستخدم 900 جهاز للري المحوري والبقية يتم تركيبها.