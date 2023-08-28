حياة كريمة.. تدريب 40 سيدة على أعمال الخياطة دعمًا للمرأة المعيلة بأسوان

تواصل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" سلسلة الإنجازات في مختلف قطاعات العمل العام لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة فى أسوان.

تدريب 40 سيدة على أعمال الخياطة

وفى هذا الإطار، تابع اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان البرنامج التدريبي لجمعية التطوير والتنمية بقيادة محمد فاروق حفيظ رئيس مجلس إدارة الجمعية، والذي يهدف إلي تدريب 40 سيدة بقرية بلانة على أعمال الخياطة من أجل النهوض بالمرأة المعيلة وفتح آفاق للتنمية من خلال مشروعات صغيرة تدر للأسرة دخل يجعلها تعيش حياة كريمة.

دور المجتمع المدنى

وأشاد محافظ أسوان بالدور المتميز والبناء الذي تقوم به مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ومن بينها جمعية التطوير والتنمية، لمساهمتها فى مساندة الجهود الحكومية بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى.

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، أنه بناءاً على توجيهات محافظ أسوان هناك تواصل وتنسيق مستمر مع الجمعيات الأهلية الجادة والناجحة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.

ولفتت إلى أن جمعية التطوير والتنمية استهدفت من التدريب سد احتياجات قرية بلانة ومركز التدريب المهنى المتواجد بها لعدد من السيدات اللاتى يتمتعن باحتراف أعمال الخياطة لتشغيل المركز الحرفى حيث تم تدريب السيدات على الخياطة بالطريقة الحديثة وكيفية صناعة الملابس بأقل الإمكانيات.

تسليم نموذج من الملابس نهاية التدريب

وتابعت نائب محافظ أسوان ، أن قامت كل سيدة بتسليم نموذج من الملابس فى نهاية التدريب لتحديد مستوى قدراتها خلال فترة التدريب وذلك بمتابعة من الدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون المجتمع والتنمية الجمعية.

وفى سياق آخر ، كان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال الأيام الماضية تنفيذ عدد 8 آلاف و250 زيارة منزلية استهدفت توعية 45 ألف و456 سيدة وفتاه ورجل بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب “بلدى أمانة”.