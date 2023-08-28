أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كالياري مساء اليوم الاثنين في إطار الجولة الثانية من الدوري الإيطالي.

ويقود هجوم إنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ويجاوره الفرنسي ماركوس تورام، بينما يبدأ في المرمى يان سومر.

تشكيل إنتر.. تورام ولاوتارو يقودان الهجوم أمام كالياري

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: دارميان، دي فراي، باستوني

خط الوسط: دومفريش، مخيتاريان، هاكان، باريلا، دي ماركو

خط الهجوم: لاوتارو، تورام

ويستقبل ملعب سردينيا أرينا مواجهة كالياري ضد إنتر ميلان فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويحتل إنتر ميلان المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 3 نقاط جمعها من فوز وحيد، فيما يتواجد كالياري فى المركز 12 برصيد نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة.

ويسعى إنتر ميلان للفوز بمباراة اليوم لخطف النقاط الثلاث لمواصلة الانتصارات وبدء مهمة استعادة اللقب الذي حاز عليه قبل موسمين معتمداً على التعاقدات القوية التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي لتدعيم صفوفه.