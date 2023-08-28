سيمون تقدم لجمهور مهرجان القلعة أغنية جديد بعنوان "الروح الفرفوشة"

فاجأت المطربة سيمون جمهور مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته 31 بتقديمها اغنبة جديدة خلال حفلها الغنائي المقام حاليًا على خشبة مسرح محكى قلعة صلاح الدين.

وقالت سيمون للجمهور: "هغني اغنية جديدة اسمها الروح الفرفوشة" وطلبت من الجمهور أن يردد كلمات الأغنية برفقتها.

ويعتبر هذه المشاركة الأولى للمطربة سيمون في فاعليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر منذ نشأة المهرجان.

وتقدم سيمون خلال الحفل مجموعة من أعمالها الخاصة التى حققت نجاحا كبيرا منها مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، فيه حاجة كدة، قلبي اللولي وغيرها.

وفي العاشرة مساء يقدم الفنان هشام عباس باقة من أعماله الجماهيرية الخاصة منها ناري نارين، حلال عليك، حبيتها، تعالى، حالة، سهران وغيرها.