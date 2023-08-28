الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الليلة.. هشام عباس وسيمون في حفل مهرجان القلعة حصريًا على قناة الحياة

هشام عباس
هشام عباس

تقدم قناة الحياة حفل النجم هشام عباس والمطربة سيمون في حفل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء حصريًا عبر شاشتها الليلة.

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بمشاركة هشام عباس وسيمون.. نجوم التسعينيات فى أمسية الذكريات بمهرجان القلعة

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هشام عباس يتألق على خشبة المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية (صور)

وكان أحيا أمس النجم هانى شاكر تأكيد استحقاقه لقب أمير الغناء العربى، الذى ناله بعد نجاح مشواره الفني والاستحواذ على وجدان عشاقه، وتغنى بكوكبة من أعماله الجماهيرية بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي كان منها: بحبك يا غالي، شاور، كل ليلة، لو رحت بعيد، فرق ف الإحساس، ماتهدديش، يا ريتني، أصاحب مين، نسيانك صعب، مشتريكي، كدة برضه يا قمر، وعد منى، مش بعتب عليك، حنعيش، لو بتحب، لسة بتسألي على الضحكاية، وغيرها إلى جانب جانا الهوى لعبدالحليم حافظ.

وظهرت قبله النجمة نادية مصطفى بكامل لياقتها الفنية وتغنت بأحدث أعمالها بعنوان “يسلملى ذوقهم” التي نالت إعجاب واستحسان الجمهور، إضافة الى عدد من أغانيها الشهيرة كان منها: ادعوا لمصر، الليلة دى، سلامات، الصلح خير، جاي ف إيه، مسافات، إلى جانب عدد من مؤلفات نجوم زمن الفن الجميل منها مالى لوردة، ياساعة بالوقت اجري لنور الهدى، أنا قلبي ليك ميال لفايزة أحمد، من حبي فيك يا جارى لحورية حسن.

يذكر أن الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 14 يوما وتقام فى الفترة من الجمعة 25 أغسطس حتى الخميس 7 سبتمبر، وتضم 45 حفلا متنوعا، منها 31 حفلا على مسرح المحكى لكل من فايا يونان، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هانى شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، سيمون، هشام عباس، عز الأسطول، منى بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقي، أحمد جمال، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية مع الفنان على الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة محمد الموجي، نسمة عبدالعزيز، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست، كورال كلية التربية الموسيقية، وليد توفيق، هشام خرما، غالية بن على، المنشد احمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة، محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، مجموعة التشيللو state of hermony، نسمة محجوب، لينا شاماميان، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

المطرب هشام عباس سيمون مهرجان القلعة القلعة الحياة

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