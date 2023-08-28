مؤتمر مانشينى: لم أتردد فى قبول عرض تدريب السعودية وهدفى تحقيق كأس آسيا

أكد الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية الجديد، إنه لم يتردد في قبول عرض تدريب الأخضر.

وكان الاتحاد السعودي أعلن أمس عن التعاقد مع مانشيني الذي استقال من تدريب منتخب إيطاليا منذ أسابيع بعقد حتى عام 2027.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم: "أشكر رئيس اتحاد كرة القدم لاختياري لهذا المنصب، وفخور لقيادتي للأخضر ولم أتردد في قبول العرض".

وأضاف: "السعودية لديها مواهب وسعيد كوني مدربًا للمنتخب السعودي، المهمة صعبة وأحتاج المزيد من الوقت، سأقدم كل ما بوسعي من أجل المنتخب السعودي".

وتابع: "لدينا مواهب كثيرة في السعودية عكس اللاعبين في إيطاليا ومتأكد سنفرح كثيرًا مع المنتخب السعودية".

وأكمل: "من يتحدثون ضد السعودية في أوروبا؟ هذا ليس مهمًا. إذا أردت أن تأخذ لاعبًا جيدًا في أي مكان عليك أن تدفع ثمنه وراتبه".

وأتم: "هدفي القادم مع المنتخب السعودي تحقيق كأس آسيا".

ويستهل مانشيني مبارياته مع المنتخب السعودي في الثامن من سبتمبر المقبل بالمواجهة الودية مع المنتخب الكوستاريكي، ثم يلتقي بعدها بأربعة أيام مع منتخب كوريا الجنوبية، الذي يدربه الألماني الشهير يورجن كلينمسان.