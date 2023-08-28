الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة فينيسيوس جونيور.. يغيب قرابة الشهرين

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الاثنين، عن تشخيص إصابة لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وكان فينيسيوس قد تعرض للإصابة في مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيجو، ليتم استبداله بـ خوسيلو ماتو بعد مرور 18 دقيقة من أحداث المباراة.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد قد أكد بأن إصابة فينيسيوس طفيفة، لكن فحوصات إضافية أكدت أن اللاعب تعرض لإصابة قوية ستغيبه عن الملاعب لفترة من الوقت.

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تقرير: فينيسيوس جونيور مهدد بالغياب عن ريال مدريد لأكثر من شهر

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إصابة فينيسيوس جونيور تُثير مخاوف ريال مدريد.. وأنشيلوتي يكشف مدة غيابه

بيان ريال مدريد بخصوص فينيسيوس جونيور

ونشر ريال مدريد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه:"بعد الفحوصات الطبية التي أجريت على لاعبنا فينيسيوس، تم تشخيص إصابته في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن، في انتظار التطورات".

وتُشير تقارير صحفية إلى أن فينيسيوس سيغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى 6 أسابيع، ما يعني عودته في شهر أكتوبر المقبل.

وتأكد غياب فينيسيوس عن عدة مباريات لريال مدريد، أبرزها أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ومباراة على الأقل في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد فينيسيوس جونيور فينيسيوس سيلتا فيجو مدريد

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