الإثنين 28 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: فينيسيوس جونيور مهدد بالغياب عن ريال مدريد لأكثر من شهر

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

لا يزال الغموض مستمرًا حول إصابة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد الإسباني، ومدة غيابه المحتملة عن صفوف الفريق.

وتعرّض فينيسيوس جونيور للإصابة خلال مشاركته في مباراة ريال مدريد أمام سيتا فيجو، التي أقيمت يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف، سجله جود بيلينجهام.

واضطر فينيسيوس جونيور لمغادرة الملعب في الدقيقة 18 من زمن المباراة، ليحل محله زميله خوسيلو.

فينيسيوس جونيور يغيب عن ريال مدريد لمدة شهر ونصف

ووفقًا لما ذكره برنامج "إل شيرنجيتو" الإسباني الشهير، فإن فينيسيوس جونيور يُعاني من تمزق في العضلة الخلفية، وقد يغيب عن ريال مدريد لمدة تصل إلى شهر ونصف.

وأضاف البرنامج الإسباني، أن فينيسيوس جونيور سيخضع لبرنامج تأهيلي، وبالتالي سيغيب عن خمس مباريات مع ريال مدريد على الأقل، لحين تعافيه بشكل كامل.

وبناءً عليه، سيغيب فينيسيوس عن مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر المقبل، وفي حال عدم تعافيه بشكل كامل، قد يستمر غيابه حتى الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر.

 

المباريات التي يغيب عنها فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد

وبالتالي، سيغيب فينيسيوس جونيور عن مباريات ريال مدريد أمام كل من: خيتافي، وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد، ولاس بالماس في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار البرنامج الإسباني، إلى أنه من المرجح عودة فينيسيوس جونيور إلى الملاعب والمشاركة مع ريال مدريد بشكل أساسي، يوم 22 أكتوبر، أمام إشبيلية في بطولة الدوري الإسباني.

من جانبه، لم يُصدر نادي ريال مدريد أي بيان رسمي بشأن آخر تطورات حالة فينيسيوس جونيور الصحية، على أن يستكمل الفحوصات الطبية اليوم الاثنين، لمعرفة طبيعة إصابته ومدة غيابه بالتحديد.

 

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موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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